德國聖誕市集又將到來！德國經濟辦事處表示，「德國商品 X 聖誕市集」上（11）月月底在台北圓山花博公園長廊廣場完美落幕，本週將與新北歡樂耶誕城合作，「Freunde willkommen！德國耶誕市集」將於12月5日於新北市市民廣場登場，活動將至12月7日共計三天，現場有豐富多元的異國市集攤位和周邊繽紛趣味馬戲耶誕氛圍燈飾裝置，三天更有表演活動，民眾還可順遊欣賞新北耶誕城超美燈飾。《NOWNEWS今日新聞》整理此場的市集攤商名單、表演節目表、交通等資訊一次看。
🟡新北耶誕城「Freunde willkommen！德國耶誕市集」主要資訊
日期：2025年12月5日 (五)~12月7日 (日)
市集時間：11：00~22：00
地點：新北市市民廣場 (新北市板橋區中山路一段161號)
地址：新北市板橋區中山路一段161號（捷運板橋站3A出口）
🟡新北耶誕城「Freunde willkommen！德國耶誕市集」市集名單
「Freunde willkommen！德國耶誕市集」現場集結超過 40 組特色攤位，從經典德式風味到多國料理一次涵蓋。
📍必吃異國美食亮點：
德式經典： 正宗德國熱紅酒 (Glühwein)、脆皮德國豬腳、德國香腸、現拉生啤酒。
多國風味： 手工薄脆 Pizza、美式煙燻熱狗、法式可麗餅、荷蘭小鬆餅、法式鵝肝醬、生蜂蜜等。
📍必買歐風文創選物： 除了吃美食，現場也有許多適合挑選聖誕禮物的文創攤位，例如：羊毛氈飾品、俄羅斯娃娃、手工陶藝、歐風家飾及北歐香氛節慶蠟燭，讓你把質感歐式生活帶回家。
＊攤商名單高清版可從官網下載
🟡新北耶誕城「Freunde willkommen！德國耶誕市集」亮點活動
連續三日在舞臺區推出一連串充滿耶誕節慶氛圍的活動，包括充滿童趣的「德國格林童話人體彩繪」、溫馨的「耶誕薑餅自己做」、「彩繪耶誕樹」與「迷你耶誕樹工作坊」，更安排多場「西洋耶誕金曲演唱」表演，帶來最代表冬日節慶的旋律，活動亦推出益智互動的「新天鵝堡帶你玩桌遊」，帶領民眾感受德國獨特的文化魅力！而大小朋友最期待的「與耶誕老公公有約」，也將有耶誕老人驚喜現身。
🟡新北耶誕城「Freunde willkommen！德國耶誕市集」交通資訊
📍搭捷運
板南線：板橋站 2號出口、3A出口(由地下道前往市府)
環狀線：板橋站 4號出口(縣民大道)
📍搭公車：
公車車頭LED顯示 「經歡樂耶誕城」 皆可搭乘。
234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032在 新府路站下車
51、234、265、651、705、813(含區間車)、982在 中山路站下車
📍搭高鐵/台鐵：搭乘至板橋車站下車
資訊來源：新北歡樂耶誕城、新北市政府、德國商品 X 聖誕市集
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
