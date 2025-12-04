【有人跟我說：先不要辦除籍，錢先領、車先過戶比較快】
那一瞬間，我只想說：拜託別害我們家！
「R姐，先不要辦除籍啦！」
「你趕快把帳戶裡的錢領出來，不然會被凍結哦。」
「車子也趁現在先過戶，不然以後更麻煩。」
小孩的爸過世後，我忙著後事、文件、手續，卻有人在旁邊好心提醒。R姐當下直接搖頭，因為這個「好意」，其實跟法律地雷差不多！因為這些動作，可能讓我們「刑事＋民事＋稅務」一次踩滿。
你是不是也聽過這些好心提醒？或差點被說服？
【結論先行｜一句話抓重點】
死亡的那一刻，所有財產就變成「遺產」＝全體繼承人的共有。所有財產（錢、車、房、股票、保險箱），只要有人擅自動，都可能違法、被追責。
【三大地雷，踩一個就夠慘】
1. 「先把錢領出來」＝侵占遺產＋偽造文書＋詐欺風險
死亡後的帳戶，是遺產，是大家的。
你去領：
你不是領自己的，是領全體繼承人的。
其他繼承人不同意 → 可以提告侵占遺產。
使用死者印章或簽名 → 可能構成偽造私文書。
因為提款單上仍是「死者名義」
提給銀行行員產生誤信 → 可能構成詐欺取財
新聞案例：顧寶明事件
他的大女兒調閱財產清冊後，發現第三任妻子，在他死亡後陸續把存款、股票轉走，最後遭檢方依「偽造文書、詐欺取財」起訴。（TVBS／中時均有報導）
2. 可能被認定「詐欺取財」或「使公務員登載不實」
例子：
還沒辦死亡登記，你卻拿死亡者印章去銀行、監理所辦事情。銀行職員、監理所人員如果因此做了不實登載，你會涉及「使公務員登載不實」。
關鍵只有一句：
死亡＝所有授權、印章、委託書效力全部歸零。
這不是家務事，不是和解就能沒事。
這是刑事罪名，一旦被抓到就要查明。
3. 「先移轉、先賣掉，就不用繳遺產稅」＝最危險的誤會
台灣最常見、也最傷的一句話：「東西先過戶掉，就不是遺產了。」錯，非常錯！死亡的那一刻，所有財產（車、房、股票、帳戶裡的錢，甚至保險箱裡的全部物品）就被法律認定為遺產。先移轉、先賣掉，沒有申報繳遺產稅，除了補稅還會被罰。而且你移轉的紀錄，國稅局一定看得到，因為他們會抓：
📍監理站：死亡後過戶紀錄
📍地政機關：死亡後移轉紀錄
📍銀行：死亡後交易紀錄
所以不是你有沒有移轉，而是「一移轉就更明顯」。
【為什麼不去戶政辦理死亡登記才是最危險？】
特別是，當死亡的親屬須登記動產偏多的情況，迅速辦理除戶登記是資產保全的最重要的第一步！
【正確流程，一句話就懂】
第一步永遠都是：辦死亡登記。之後所有財產的處理，才會有法律效力。
「不辦死亡卻先動財產」才最麻煩。你想省事，法律會讓你付出更大的代價。而家人之間的信任，往往也是從這一刻開始崩裂。讓愛不傷人，讓財富有溫度。只要按程序走、把透明做好，其實很多事情比你想的更簡單。
🟡 本文內容已獲「R姐 廖嘉紅-繼承與贈與」授權，原文出處於此；未經同意請勿取用轉載。
作者廖嘉紅為不動產及保險-傳承稅務顧問，她同時也是家族信託規劃顧問、退休理財顧問，投資及管理不動產豐富資歷，擁有國家級人身與財產保險經紀人雙證照。此外，廖嘉紅也是名和乳癌和平共存10年的雙寶媽。
