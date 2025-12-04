我是廣告 請繼續往下閱讀

全球記憶體供應陷入嚴重短缺，路透調查指出幾乎所有記憶體種類都出現供不應求的情況，價格自2月起已有部分產品翻倍，科技企業正掀起全球搶貨潮。報導指出，包括微軟、Google等科技巨頭，正急於向三星、SK海力士及美光等大廠爭取配額；日本電子賣場開始限制民眾購買HDD、SSD與記憶體模組；中國手機廠則警告將被迫調高售價。集邦資料顯示，DRAM供應商平均庫存已從2024年底的13至17週，急速下降到10月僅剩2至4週，顯示市場庫存已幾乎見底。部分國際買家也正向台灣記憶體廠尋求供應，其中華邦電是最早宣布擴大資本支出的企業之一。華邦電董事會已批准大幅提升資本支出至11億美元，主因是全球客戶湧入下單，甚至提出長期合作需求。華邦電總裁陳沛銘接受訪問時表示，近期收到大量客戶請求，有客戶甚至提出了長達六年的長約需求，並強調「很多客戶都來求助，希望我們能協助供應」。這波供應短缺的核心原因，在於AI資料中心建置迅速擴大，促使三星與SK海力士把更多產能轉往HBM，使傳統DRAM與手機用記憶體的供應量被大幅壓縮。同時，手機銷售優於預期、PC與傳統資料中心進入汰舊換新，也加劇供給壓力。韓國大廠的動作同樣緊張。SK海力士表示其2026年產能已經全數售罄；三星則表示已為明年生產的HBM鎖定客戶，但未對價格波動做出評論。路透指出，新的記憶體產能最快要至2027或2028年才會開出，短期供給無法緩解。