今年房市受限央行限貸令影響，表現相當冷淡，不過隨著新青安放寬，房市逐漸進入盤整，明年會有暴衝式買盤嗎？但資深房仲得勝老闆表示，想買房跟買得起是兩件事，只要政府的貸款政策不放寬，房市就不可能出現暴衝買盤，只有撐不住屋主暴衝降價的人才會買房。
明年買盤爆發？ 有買房計劃不見得買得起
得勝老闆表示，有民眾問他，看到有新聞說明年買方買房會買到爆，真的會有暴衝式買盤嗎？他先指出，他從事房仲業18年，現在連願意追價的買方都沒遇到，新聞指出，超過5成的青壯年明年都有買房計劃，不過其實買樂透的人也都有中頭獎的計劃，有誰真的中過？
得勝老闆直言，「想買房」跟「買得起」完全是兩件事情，只要政府的貸款政策不放寬，房市就不可能出現暴衝買盤，只有一種人會買房，就是受不了屋主暴衝式降價的人。
房價真的跌了！不是崩盤 而是淘汰不受歡迎房子
另外，得勝老闆也表示，從去年的金融海嘯開始，除了少數蛋黃區之外，大部分地區已經在修正，只是有人不敢講、不願意承認，房價真的跌了。第三季成交指數顯示，台北微漲、新北有漲有跌，桃園、台中、台南、高雄則是被慢慢往下拉。
得勝老闆認為，這不是崩盤，而是市場在慢慢淘汰不受歡迎的房子，撐不住的屋主會先讓價，現在看到的價格並不是房子變便宜了，而是「終於稍微回到現實」。
得勝老闆
