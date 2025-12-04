我是廣告 請繼續往下閱讀

有媒體揭露，中國透過台灣黑幫牽線，利用毒品利益誘使沖繩黑幫「旭琉會」協助中國進行滲透、鼓吹沖繩獨立，而台灣也成為日本主力轉運站。對此刑事局今（4）日證實，統促黨總裁「白狼」張安樂確實在今年2月邀請到台灣參加幫派活動，但對於報導稱台灣成日本毒品轉運站一事，與事實有出入。法務部補充，台灣毒品來源境外走私為多數，主要集中在中國、東南亞與美加地區，「沒有包括日本」。刑事局副局長蕭欽杰表示，刑事局都有綿密監控跟掌握，日本指定暴力團體旭琉會，的確在2023年5月跟今年2月有收到某政黨幫派要求到台灣參加幫派活動，包括國際科、反黑科與地區警方都做了充分蒐證跟掌握。蕭欽杰也表示，媒體稱台灣成日本毒品轉運站一事，報導有點不真實，涉及日本毒品走私今年只有一件，4名日本幫派份子夾帶4公斤安非他命來台遭刑事局查獲，而沖繩警方也有掌握幫派到台灣來，在2023年11月組團來刑事局交流並情資分享，包括幫派活動是否走私毒品等，甚至涉及政治國安，警政署會做充分的掌握。法務部次長黃謀信補充，按照台灣高等檢察署資料顯示，台灣毒品來源是境外走私為多數集中在中國、東南亞與美加地區，「沒有包括日本」。而從台灣走私出境部分，除了零星個案從機場已行李夾帶出境，沒有報導稱台灣到日本成為主要轉運國。