▲湯蘭花（如圖）現年73歲，凍齡秘訣就是勤奮使用保養品，堅持不打醫美、純天然維持臉蛋。（圖／記者葉政勳攝影）

73歲湯蘭花狀態驚呆了！不打醫美、靠按摩保養

▲「2025聖誕文化藝術嘉年華」將於本月12日開跑，歌手、主持人今出席記者會宣傳。（圖／記者葉政勳攝影）

「一代佳人」湯蘭花久違現身！73歲的湯蘭花今（4）日為「2025聖誕文化藝術嘉年華」公開露面，許久沒有出現螢光幕前，一出場自然成全場焦點，稍早受訪率先透露近況，湯蘭花表示：「這幾年一樣忙工作，我們這個年紀健康第一，希望幫助更多人注重自己健康」，同時不藏私分享凍齡祕訣，油炸、甜食都不吃之外，勤奮使用保養品是關鍵，並偏好純天然維持狀態，堅持不醫美。湯蘭花近年鮮少公開露面，年紀已高，注重個人生活與品質，今難得現身，她一襲綠色毛衣內裡，配上鮮紅毛絨大衣，胸前珠珠項鍊、頭戴毛帽點綴，臉蛋容光煥發，氣色清爽、姿態怡然，全場目光離不開湯蘭花。湯蘭花保養得宜，臉上完全不見歲月痕跡，被問及如何維持？她大方分享，這年紀最重要的是注重健康，杜絕甜食、油炸類食品，「一天喝3000CC的水，把食物往嘴裡塞前要停頓一下，想對身體有沒有益處，有益處才吃！」湯蘭花也強調，自己維持狀態的不二法門，就是勤奮使用保養品，因為害怕針頭，堅持不醫美，每天靠著按摩臉部抑制皺紋產生、活絡血液，不過湯蘭花近日感冒，被醫生叮囑要多休息，其他身體狀況一切都好，感謝關心。記者會上，話題回到聖誕福音，由佳音教會葛優牧師主辦「2025聖誕文化藝術嘉年華」，黃國倫、寇乃馨夫婦攜手號召200多位藝人及20個團體，將於本月12日到14日、在台北信義區新光三越香堤大道廣場，舉行傳福音活動，集合歌手演唱、原住民豐年祭、街頭舞蹈、文化藝術等，提前炒熱聖誕氣氛！