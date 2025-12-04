我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今（4）日進行115年度總預算案聯席審查，民政與財經相關預算。議員李中針對產業發展與民生議題提出質詢，他強調，面對非洲豬瘟防疫需求與飼養成本上升，經發局應協助建立台灣黑豬肉的高端品牌形象，比照「日本和牛」模式提升附加價值；此外，針對近期發放的物調券，李中亦肯定其對活絡庶民經濟的效益，支持市府續編經費以減輕民眾生活負擔。針對養豬產業議題，李中指出，為防範非洲豬瘟，業界對於是否全面禁止廚餘養豬多有討論。然而，若轉型全飼料餵養，勢必墊高飼養成本，導致終端售價難以與進口豬肉抗衡。他認為，台灣黑豬肉相較一般豬肉，去除了腥羶味且肉質鮮美，具備極佳的市場潛力，惟缺乏具代表性的品牌形象，導致價格長期受限。李中建議，經發局應主動介入輔導，協助業者建立台灣黑豬肉的市場定位與品牌價值，讓消費者認知其高品質特性。他強調，若能成功打造如「日本和牛」般的高端形象，即便業者配合防疫改用飼料養豬，提升的品牌溢價亦能彌補成本缺口，不僅保障業者收益，更能有效降低因廚餘養豬帶來的防疫風險，達成產業升級與防疫雙贏。質詢過程中，李中也詢問農業局代理局長李逸安對於黑豬肉口感的辨識度，他表示兩者確有差異。李中據此要求經發局應與農業局合作，強化行銷台灣黑豬肉的獨特風味優勢。此外，針對經發局推動的「物調券」政策，李中表示，當前物價通膨嚴峻，但薪資成長停滯，造成貧富差距擴大。他近日親赴建國市場視察，發現民眾排隊領取物調券情況踴躍，顯示該政策在景氣低迷時，確實能為百姓帶來實質助益。基於降低民眾生活成本及刺激消費考量，李中表態支持維持該筆預算，讓市民持續受惠。