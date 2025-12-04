我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李珠珢11月30日來台舉辦粉絲見面會的第3天，在結束活動後看到雨中粉絲等待，特地開門跟粉絲道別。（圖／記者張一笙攝）

▲李珠珢28日下午在台北市東區舉辦見面會，這次僅有30名中獎粉絲可入場，活動結束後，珠珠還依依不捨地跑到窗邊和粉絲互動、道別。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲李珠珢一早眼睛疼痛難忍，仍堅持出席見面會，直言這趟是今年最後一趟來台灣，所以想跟粉絲待在一起。（圖／記者張一笙攝）

▲李珠珢看到粉絲在雨中等待，特地跑下車跟粉絲一一道別。（圖／記者張一笙攝）

▲中華職棒2026年3、4月例行賽賽程出爐，富邦悍將主場第一週是清明連續假期。（圖／中職提供）

韓國啦啦隊女神李珠珢於11月底完成今年最後一趟台灣行，3天活動依舊人氣爆棚，最令人動容的畫面發生在最後一天的MOMO粉絲見面會後，當時她原本隨保母車準備離開，卻看見粉絲撐著傘淋雨等候，她突然推開車門、小跑步下車，親自向粉絲揮手道別，在雨中停留好幾秒才依依不捨回到車上，隨後她馬上在IG廣播專區寫下：「感覺三天過得真快啊……」字句間滿是離情，讓粉絲瞬間感動不已。事實上李珠珢她現身台北東區ATT 4 Fun一樓咖啡廳參加韓國乳酸菌品牌的限量活動，現場以粉紅佈景打造夢幻氛圍，像她的私密房間一般溫柔，活動僅開放30名粉絲入場，珍貴度就像中樂透。李珠珢雖沒受訪，也沒有長時間交流，但寵粉程度絲毫未減，不僅與官方攝影互動，也大方讓粉絲使用自己的手機自拍合照，從手指愛心到臉頰愛心，再到俏皮貓咪手勢，她全部來者不拒，現場粉絲直接被魅力擊沉。但有眼尖網友發現，李珠珢在第一天的時候，眼睛就已經是紅腫的狀態。事實上，李珠珢這趟來台身體並不在最佳狀態，她在11月29日的台灣大哥大見面會一早醒來便感到眼睛劇痛，不僅乾澀，連視線都受到影響，後來確診是急性結膜炎，即使如此，李珠珢仍選擇登台陪伴粉絲，展現超高敬業態度。只見李珠珢全程以眼罩遮住紅腫的眼睛，持續和粉絲互動，還主動安撫現場情緒：「活動結束後我會馬上去看醫生，請大家不要擔心。」在粉絲和主辦端準備的驚喜影片播放時，她感動到邊笑邊哭，眼罩都被淚水弄濕，令粉絲既心疼又敬佩她的敬業態度。李珠珢更是在活動結束後，在上車前用手機打好翻譯，跟粉絲們表示：「我還想再多玩一會兒！」但粉絲都心疼她眼睛不舒服，趕緊叫她上車去看醫生，她才依依不捨跟著工作人員離開。來到第3天的MOMO購物見面會，李珠珢雖已脫下眼罩，但眼睛仍可見些許紅腫，不難看出仍未痊癒，不過她依舊保持滿滿活力，像仙氣與元氣兼具的親切鄰家女孩，她對每位粉絲的要求都細心配合，有男粉絲一站到她身旁就害羞到耳根通紅，她也忍不住笑出聲李珠珢3天的活動一路從眼睛發炎到最後仍未完全康復，李珠珢卻從沒喊苦，始終站上舞台保持最好的狀態面對粉絲，見面會結束後，她回到車上向外仍在等待的粉絲揮手，直到車輛慢慢駛離。就在車子駛離粉絲視線後，李珠珢隨即在IG寫下：「三天真的過得好快……」，語氣滿是捨不得，粉絲也留言力挺，「身體一定要顧喔」、「等妳再次回來」。她的暖心與敬業，也讓粉絲更加期待她下一次的台灣行。稍早，中華職棒聯盟公布2026賽程，值得一提的是富邦悍將的主場3連戰就碰上清明連續假期（4月3-6日），不少粉絲已經在敲碗李珠珢主場第一週就能登場，李珠珢2025年在台灣刮起的熱潮，粉絲、球迷們都期待她可以繼續延續到2026年。