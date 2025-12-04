我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在乎輸贏、敢於挑戰權威的克里斯·保羅（Chris Paul）因直言不諱惹惱快艇管理層與教練團，最終被球隊以「回家等通知」方式處理。這位40歲老將捍衛職業尊嚴的堅持，卻成為快艇急於擺脫的理由，成為本季最具爭議的一幕。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人今年以Luka Doncic與Austin Reaves的「超級後場」組合場均包辦63分，Reaves成為唐西奇生涯最適合的二當家人選。（圖／美聯社／達志影像）

不管什麼情況，在乎輸贏榮譽競爭，那一種無上尊嚴與專業，你能贏得尊重。比如像打客場被快艇臨時通知要你回家的快艇40歲後衛保羅(Chris Paul)，球團不喜歡更害怕他在乎輸贏與挑戰教練+管理階層權威模式，不惜直接請他回家。如果你不在乎輸贏榮辱和競爭，那就失去專業形象和所有尊重。像湖人41歲前鋒詹姆斯(LeBron James)，第四節球隊落後太陽20分，隊友神經緊繃，教練JJ Redick正在下達指示，但詹姆斯卻在場上忙著跟對手哈啦聊天，Redick被迫叫了暫停，把詹姆斯和全隊專注力拉回來。老詹行為和態度，看了難過，這不是一個超級球星，上季季後賽場均25分、9籃板、6助攻頂尖巨星該有的表現和心態。快艇可以裁掉保羅，可以買斷保羅，更可以直接叫他回家，保羅只有360萬美元底薪很好處理不難打發。只要保羅不礙事就好。保羅過去一個月跟快艇教練Tyronn Lue一直處不好，過去三周快艇16戰2勝14敗，保羅已經凍未條，他想要用自己的方式跟隊友溝通，向管理階層和教練施壓，試圖解決問題，但保羅直言不諱的性格和挑戰威權，球團怕他惹事，教練悶不作氣，只能請這個老屁股先回家等著。「你不用打球、不必練球『更不需要上場比賽」快艇正在想辦法處理掉保羅。在乎輸贏和尊嚴的保羅被叫回家，不在乎輸贏和勝負的老詹，卻很燙手，湖人沒辦法處理，因為老詹有交易否決權，JJ Redick無法處理。湖人棘手的是修理老詹不對，直接開罵不行，不讓他上場會壞事，讓隨性自由打交朋友，湖人會出事。JJ Redick極度麻煩始於：他無法執教並約束老詹，即使私下溝通，老詹也未必會鳥Redick。不能交易只能裁人，只能溝通無法約束，老詹現在體能+狀況+心態呈現「斷崖式下滑」的現象，難以解釋。六個月前老詹打季後賽還能出平均25分9籃板6助攻一線球星非凡表現，但現在卻打得像個角色球員起起伏伏，甚至像個已經退休老將，在場上打健康球+老人球。上了球場再好交情和舊識，絕不是來交朋友，湖人要爭冠，隊友要贏球，教練要扛責，球隊有共同目標和贏球信念。老詹獨立在湖人之外，沒有隊友能約束他，教練也只能配合+私下盡力溝通，球團完全束手無策。詹姆斯把場面「玩」得很難看，有失「GOAT」山羊地位和世紀球星完美形象分量，真是最大敗筆，難看至極。湖人老闆今年夏天決定「放生」詹姆斯，不談續約、不提未來、沒有把老詹放在心裡，種下現在因果，怪誰都沒用，這就是現世報，更是職業運動現實。老詹玩掉自己歷史地位和分量，湖人放生只想擺脫老詹，很可能讓湖人可能奪冠的球季，灰飛煙滅，稍縱即逝。以Luka Doncic+Austin Reaves今年超級後場合體每場63分爆量輸出，史上唯一，加上湖人今年夏天補進三個實用出色角色球員Deandre Ayton+Marcus Smart+Jake LaRavia，湖人應該大有可為 ，沒想法老詹除了體能心態和表現出現斷崖式下滑，連在比賽都嘻皮笑臉，毫無節制。老詹輝煌生涯如果毀在最後一個賽季，那真會是史上最大笑話。