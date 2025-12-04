我是廣告 請繼續往下閱讀

台中再爆駭人治安案件！一名年僅 29 歲的陳姓男子，國慶日當天疑似一次吞下 20 包毒品咖啡包，精神失控後竟持槍闖入西屯區一間游泳學校，不但直接跳入泳池，還朝正在教學的葉姓教練與 6、7 歲兄妹扣下板機，甚至拉動滑套威嚇。所幸手槍因故卡彈，未釀成無法挽回的悲劇。震驚的家長直呼「太扯！」但更讓外界譁然的是，事件竟到近兩個月後、檢方起訴時才曝光。根據調查，這起事件發生於今年（2025）10 月 10 日傍晚 6 時許，陳男疑受毒品影響，先在停車場砸毀一輛轎車的前檔風玻璃，嚇壞車內蔡姓母女；隨後他手持從友人處取得的非制式手槍與 26 顆子彈，闖入游泳學校教室。當時葉姓教練正指導一對兄妹學童，陳男不由分說跳進池中，對 3 人扣下扳機，還做出上膛動作，但因槍枝卡彈，沒有擊發。警方接獲報案後，於晚間 18 時 47 分許到場，5 分鐘內將人壓制逮捕，並查獲涉案毒品。全案依「對未滿 7 歲之人犯殺人未遂」、槍砲、毒品、恐嚇危害安全等罪嫌移送台中地檢署偵辦。檢方認定陳男具殺人犯意，3 日已將他起訴；台中地院同日裁定，自4日起羈押禁見3個月。然而事件延遲曝光的問題，同樣引發政治攻防。民進黨立委蔡其昌 4 日受訪時重批：「這麼可怕的案件竟然 2 個月後才知道！」他形容自己身為父親，看見新聞時感到「驚恐又荒謬」，認為市府應負起對家長的提醒與防範責任，不該等到檢方起訴後才讓社會知悉。對此，台中市警第六分局回應強調：案件發生隔天（10 月 11 日）即已發布新聞稿，沒有隱匿或蓋牌輿情的行為。警方重申已快速逮捕嫌犯並全案送辦，相關治安訊息也第一時間對外說明。此案在網路上同樣引發熱議，不少家長難以接受孩子曾遭槍口瞄準的事實；有律師更形容台中猶如「高譚市」。社會大眾所關注的，除了驚險事發經過，更是治安資訊是否透明、政府是否能提供更即時的危機警示。究竟後續調查是否仍有更多細節曝光，外界也將持續關注。