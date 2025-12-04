我是廣告 請繼續往下閱讀

美國海關暨邊境保護局（CBP）在美東時間2025年9月24日，因涉及強迫勞動，對我國自行車大廠巨大集團台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品。為改善，巨大日前推動全面零招聘費，今（4）日表示所有現職移工退費已全數匯入，並持續爭取撤銷暫扣令。巨大今年1月實施新聘移工零招聘費制度（Zero Recruitment Fee），並在今年10月中旬宣布擴大「零招聘費政策」，將補償目前在職移工過去所支付的招聘費用。巨大表示，在10月中旬完成第一階段退費後，12月1日完成現職移工第二階段所有相關費用返還，匯入移工帳戶；退費計算及程序均依第三方獨立稽核機構依循國際標準．並善盡事實調查與評核後之建議執行。另，巨大已依循第三方獨立稽核機構建議，積極執行改善行動計畫（CAP），內容涵蓋公司政策更新以及招募管理制度強化等層面，並透過多場次之線上及實體教育訓練宣導勞動權益、提升勞權意識。目標透過與CBP之協作（collaboration），儘速爭取撤銷暫扣令，成為勞動與人權治理提升上的正向案例。若美國海關暨邊境保護局或主管機關提出進一步要求，巨大將全力配合。有效的申訴機制是國際人權治理的重要基礎；巨大已同步優化內部 GTMCare申訴流程，並持續宣導政府 955 專線，期盼透過政府與企業的協作，移工能以更便捷、安全的方式表達訴求並獲得及時協助。