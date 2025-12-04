不邀請行政院長列席說明

行政院日前針對立法院通過的新版《財政收支劃分法》提出覆議，這也是他擔任行政院長以來第8次覆議案。立法院長韓國瑜今（4）日召集協商，最終達成共識，5日院會改開全院委員會審查覆議案，，當天也將投票表決覆議案是否通過。立法院日前三讀通過修正《財政收支劃分法》部分條文，行政院表示，經研議全案確有窒礙難行之處，因此27日依《憲法增修條文》第3條第2項第2款規定，通過覆議案，這是卓榮泰第二次針對財劃法提出覆議案，也是他擔任行政院長以來第8次覆議案。對此，韓國瑜今天召集協商，朝野原先對於是否邀請卓榮泰前來報告意見分歧，最後經協調，韓國瑜宣告協商結論，一、各黨團同意12月5日院會報告事項處理完畢，同日改開全院委員會審查財政收支劃分法覆議案。審查時，不邀請行政院院長列席說明，由各黨團各推派1人發言。協商結論續指，第二、全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決，並由各黨團各推派1人擔任投、開票監察員，領、投票時間為1小時，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。最終朝野皆簽字同意。