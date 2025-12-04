我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AAA舞台製作人文萬植在Threads上曬出速食南霸天丹丹漢堡，意外引發熱議。（圖／翻攝自文萬植Threads@munwansik）

▲AAA舞台超華麗，讓不少粉絲都十分期待。（圖／翻攝自文萬植Threads@munwansik）

▲AAA舞台麥克風也是設計得十分有巧思，跟整個舞台十分搭配。（圖／翻攝自文萬植Threads@munwansik）

▲數十輛保母車已經準備就緒，即將迎接韓國明星們抵達台灣。（圖／翻攝自文萬植Threads@munwansik）

2025 AAA亞洲明星盛典本週末即將在高雄世運主場館登場，舞台製作人文萬植（문완식／Mun Wansik）今（4）日不只釋出現場準備畫面，舞台、保母車、藝人沙發全就位，更意外因為一張「丹丹漢堡」限動掀起全台爆笑，製作人在Threads上興奮寫下：「很好吃！」讓台灣粉絲瞬間炸開：「拜託不要再推了！我們已經排不到」、「高雄最難搶的不是門票，是丹丹」、「文製作人根本在地的」，也因此AAA還沒開幕就率先把地方美食推向國際，成為網路今日最火話題。AAA製作人文萬植昨日在Threads上曬出速食南霸天丹丹漢堡的漢堡照片，並興奮寫著：「很好吃！」瞬間引發粉絲大爆笑，不少台灣網友哭喊：「不要再推了！當地人已經排不到了啦」、「丹丹被韓星制霸我笑瘋」，讓整場盛典還沒開幕就先成功製造話題。除了美食意外爆紅，製作人也公開主舞台全貌，從最新照片可見，主舞台懸掛多組巨型方形LED立體屏幕，粉、紫色主視覺亮起後氣勢驚人，加上地板投影同步運作，整個舞台彷彿沉浸式光影展。粉絲看到後直呼：「這不是頒獎典禮，是年末大賞最高規格！」工程團隊今日也加緊排練，從燈光、升降到機械軌道都進入「最後確認模式」，希望呈現高雄史上最華麗的國際舞台。本次AAA最大亮點之一，就是連「舞台麥克風」都做出精緻度爆表的設計，製作人曝光的照片中，每支麥克風架都插著粉白色花束，前方再固定金屬AAA LOGO，整體效果像是韓劇婚禮現場，被粉絲稱作「最美頒獎典禮麥克風」。據悉，AAA超美麥克風的造型，是特別為主持人張員瑛以及舞台段落製作，希望讓所有得獎者上台時的畫面更夢幻、更具儀式感，細節用心讓粉絲狂讚：「高雄真的被AAA寵壞。」除了舞台視覺升級，製作人也公布藝人專屬休息區，從照片可見舞台側邊整齊排放多排黑色沙發與茶几，彷彿高級VIP包廂，由於本次典禮採「舞台兩側藝人席」設計，觀眾也能在現場捕捉明星們彼此互動，被粉絲稱作「年度追星最佳視角」，不少網友笑說：「沙發看起來比我家客廳好坐」、「這次AAA真的豪到誇張」。今日下午，高雄五星飯店外也出現壯觀景象，數十台黑頭保母車整排停放，象徵已經準備好陸續接送韓星們抵台，而在高雄小港機場，更有粉絲提前2天卡位，只為搶到第一排迎接自己的偶像，大廳內早已拉起紅龍、媒體架滿腳架，彷彿「嘉年華」提前展開，有粉絲喊：「我上次這麼早起是在大考那天。」現場氛圍熱到宛如演唱會。