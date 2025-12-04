我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詐欺詐團見警方破門時嫌犯從三樓跳下逃逸，當場被逮捕。（圖／記者莊全成翻攝）

屏東縣警局里港分局自11月10日至21日執行「打擊詐欺行動專案」，在精準蒐證與縝密部署下，成功破獲6個詐欺集團，查獲44名嫌犯，其中包含四海幫及不良幫派成員。全案移送屏東地檢署後，有12名犯罪情節重大者經檢察官聲押獲准，成果亮眼。此次專案全面針對提領車手、面交車手、收水與金主等詐團結構強力掃蕩，並同步查扣大量物證，包括犯案車輛5部、手機20支及毒品咖啡包約200包，查緝總額近千萬元，有效切斷詐欺金流與衍生犯罪。查緝過程中，一名具有四海幫背景的張姓嫌犯為躲避警方，竟在破門攻堅時從三樓陽台攀爬至二樓後跳樓逃逸，但員警鍥而不捨，透過擴大調閱監視器與以車追人方式，於當日迅速將其拘捕，令人訝異的是嫌犯從三樓跳下竟毫髮無傷。分局長邱逸樵表示，本次成果來自大數據比對、社區情資與跨組別合作，使警方能快速掌握詐欺網絡動態。未來將持續依循新世代打詐策略，加強查緝與金融攔阻，並強化民眾識詐意識。