日本民眾使用手機的口味變了？根據最新手機佔比市場調查顯示，日本民眾使用Android系統手機的比例，已小幅超越iPhone，在眾多安卓系統的手機之中，在日本最熱銷的品牌也出爐。
Android系統手機首度超越iPhone
根據日本市場調查機構MMD研究所的調查顯示，於2025年9月12日至21日進行了2025年9月智慧型手機系統市場佔比調查，針對4萬名年齡在18至69歲之間的男性和女性詢問。
在主要手機市佔率部分，Android作業系統的手機比例已達51.4%，超越iPhone的48.3%；與2024年的調查相比，iPhone的使用率下降了1.3個百分點，而Android的使用率上升了1.3個百分點。若以年齡組別劃分，20多歲的女性iPhone使用率最高，達81.0%。
最愛Android手機的是長輩
Android系統最受日本60多歲的男性熱愛，佔比達65%，其次是60多歲的女性以及 50 多歲的男性，佔比同樣達約60%。
若以通訊服務劃分，iPhone使用者主要使用軟銀(SoftBank)，使用率為62.8%；Android使用者主要使用Rakuten Mobile，使用率為60.1%。
日本民眾最常使用的Android手機是哪家公司？
該份調查是在iPhone 17開賣前進行，調查指出，日本iPhone使用者目前最常用的主要系列依序是iPhone SE、iPhone 16和iPhone 15，而在Android用戶部分，則是夏普的AQUOS、Sony Xperia和三星Galaxy。
調查也問及使用Android的用戶最想購買的機型，最受歡迎的答案是夏普的AQUOS，佔25.3%，其次是Sony Xperia，佔21.4%，以及Google Pixel，佔18.8%。
iPhone使用率小幅下滑的潛在原因
日本Selectra公司調查發現，有超過4成iPhone使用者表示，若iPhone再漲價，將考慮改用Android，原因在於功能變化不大，但價格上漲了，以及對iPhone的渴望不如以前那麼強烈，且價格太高想省錢。
