韓國籃球協會於今（4） 日正式宣布，來自東歐籃球強國拉脫維亞的馬蘇爾斯（Nikolajs Mazurs）即將出任韓國男籃代表隊新任總教練，成為隊史第一位外籍主帥。值得一提的是在世界盃資格賽第二階段中，換帥後的韓國男籃首戰就會在台灣主場強碰中華隊，因此那場比賽也極有可能是馬蘇爾斯擔任韓國隊教頭的國際賽執教首秀。
公開徵選未果 韓籃轉向聘請外籍教練
原本帶領韓國在今年8年亞洲盃闖進八強的前任主帥安俊濩未獲續約，韓國籃協自9月起啟動新任總教練的公開招募。然而歷經多輪評選都仍未能找到合適人選，使得聘任程序一度停滯。今年11月底與12月初對中國的世界盃亞洲區資格賽兩場比賽，則由韓國職籃首爾SK騎士主帥全喜哲暫代。
根據《朝鮮日報》報導，韓國籃球協會表示，此次從多名外籍教練候選人中評估專業度、戰術理念與長期願景後，最終決定推薦馬蘇爾斯給理事會，隨後就通過並任命他為新任韓國男籃總教練：「他提出的代表隊系統建構方向明確，具備能讓韓國男籃邁向國際競爭力的完整藍圖。」
20年執教經驗 曾指導「獨角獸」波爾辛吉斯
馬蘇爾斯自拉脫維亞各級青年隊起家，累積約20年執教經驗。他曾帶領U18、U20等不同年齡層的國家隊，其中在2012年擔任拉脫維亞U18主帥期間，更成為栽培如今效力於NBA亞特蘭大老鷹的球星波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）的重要推手。
韓國籃協強調，「經驗豐富、懂得培養年輕球員的馬蘇爾斯，與當前韓國隊的需求十分契合。」
韓籃期待進化攻勢 目標直指亞運金牌與奧運門票
韓國隊近期在李賢重、李政鉉等主力的出色表現加持下，於世界盃亞洲區資格賽中豪取對中國兩連勝，締造隊史首次在國際正式賽連續兩戰擊敗中國的紀錄。值得一提的是，世界盃資格賽第二階段換帥後的韓國男籃首戰就會在台灣主場強碰中華隊，因此也極有可能是馬蘇爾斯擔任韓國隊教頭的國際賽執教首秀。
韓國籃球協會高層表示，引進外籍教練的目的之一，是希望導入更先進的攻擊戰術，並逐步落實至各級代表隊，建立一致性的韓國籃球系統：「我們的目標是2026名古屋亞運金牌，以及2028洛杉磯奧運正賽資格。」
馬祖爾斯：以重返世界舞台為目標
對於成為韓國籃球史上首位外籍主帥，馬祖爾斯直言感到非常榮幸：「我非常清楚國家隊的重要性。未來我會全力以赴，讓韓國重新找回過去的競爭力，向世界盃甚至奧運邁進。」
新任主帥的到來，意味著韓國國家隊即將進入新的戰術時代。在韓國男籃近期打出佳績後，也讓外界期待這位拉脫維亞教頭能否成功把韓國男籃帶到更高的舞台。
消息來源：《朝鮮日報》
