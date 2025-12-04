我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江和樹表示不只斑馬線畫一半，連車道線都沒畫完。（圖／江和樹提供，2025.12.04）

台中市大里區中興路二段上月底進行燙平工程，原規定24小時內完成標線繪設，但不知為何，斑馬線只畫一半就沒有了！5天來學生過馬路時得先起跑，踩到斑馬線才敢慢慢走；老人家則是走到一半發現斑馬線沒了，不敢置信地邊走邊回頭望。市議員江和樹不滿市府無視人民安全，直呼太離譜。市府則說是廠商延誤，今天會連夜趕工完成。市議員江和樹指出，市府上星期進行大里區中興路2段路段刨舖工程，但在中油南門橋站附近的路段，標線沒畫完就收工了。不只斑馬線只畫一半，車道線也沒畫完。江和樹直呼太離譜，守規矩的中學生要過馬路，不知該如何到「對岸」，只好快跑一小段，等踩到斑馬線再放緩速度；老人家則是走到一半，發現斑馬線失蹤了，不可置信地邊走邊回頭確認，甚至因此走在快車道上。這幾天路口險象環生，附近居民每天盼著標線趕快畫好，一直等不到畫線車出現，懷疑是否被市府遺忘了？台中市政府建設局表示，大里區中興路二段於11月29日進行路面燙平工程，依規定須在24小時內完成主要標線繪設，卻因廠商量能不足，導致未在時程內完成，建設局深表歉意，除了依約扣罰廠商及監造單位，行穿線未完成的部分，預計今晚趕工完成繪設。