我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北榮資訊室主任郭振宗說，醫護人員的臨床紀錄文書負擔並未明顯降低，導入AI盼能改善流程效率。（圖／北榮提供）

▲總統賴清德出席2025台灣醫療科技展，並到各大展區了解相關應用成果。（圖／記者吳翊婕攝）

台北榮總與華碩智慧醫療團隊合作研發「華碩智慧病歷助手」（ASUS Clinical AI Assistant），導入生成式AI於臨床紀錄系統。今年也已率先使用在內科、外科及兒科及婦產科等應用，可提升醫護人員在病歷紀錄文書上的效率，未來盼能逐步擴展更多科別的使用。北榮副院長李偉強提到，在醫療場域的臨床記錄文書負擔沈重，而AI成為協助醫護人員的重要關鍵，但盼能透過生成式AI導入，改善臨床紀錄流程，未來也將分階段擴展使用情境。北榮資訊室主任郭振宗表示，這是一項跨單位協作的工程，從資料整合、系統串接到AI生成格式，與華碩團隊密切合作，採用地端模型以維護醫院資料不外流；並建立完整的稽核機制，確保技術在醫療院所中安全可信。郭振宗提到，隨著臨床業務量逐年攀升，即使電子病歷系統在醫院廣泛使用，但醫護人員的臨床記錄文書負擔並未明顯降低，現有HIS/EMR 系統的病歷書寫仍以人工輸入為主，臨床上醫師平均有30%至40%的時間花在文書作業，一份病歷最長需花費1至2小時才能完成。郭振宗說，醫院導入生成式AI的主要目的，是希望透過智慧工具改善臨床流程，提升醫療品質與工作效率。北榮教師培育科主任鄭浩民則分享，華碩智慧病歷助手採用生成式AI技術，透過大語言模型 (LLM) 根據醫院既有的病歷資料、檢驗結果與臨床紀錄模板，自動生成專業且符合醫院格式的病歷草稿，讓醫師可節省繁雜文書時間，專注於臨床照護與決策。