我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣日本關係協會會長蘇嘉全會長與日本台灣交流協會會長隅修三，今（4）日正式簽署「台日數位貿易協議」，在2013年「台日電子商務合作協議」的基礎上，納入更完整的當代數位貿易重要規範，包括跨境電子傳輸免徵關稅、資料自由跨境傳輸、貿易無紙化，到個人資料及隱私保護、網路安全、線上消費者保障等，可望為雙方企業和消費者帶來好處，促進台日數位貿易發展。經貿辦表示，台日數位貿易協議是繼今年6月30日台英簽署數位貿易協議後，我國對外簽署的首個全面 性的數位貿易協議，為台日雙方企業和消費者營造一個公平、透明、安全與可信賴的跨境電子商務與數位貿易環境。經貿辦指出，日本是全球第5大經濟體，也是我國數位傳遞服務第4大輸出國與第7大輸入國，及我國在電信、電腦及資訊服務貿易的第6大夥伴，雙方在電商與數位貿易、關鍵高科技領域均有密切關係。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮指出，未來雙方透過本協議可進行貿易與科技的合作，建立可信賴的供應鏈，擴大雙方在數位貿易與人工智慧的交流，協助企業產業布局，強化競爭力。經貿辦說明，「台日數位貿易協議」在2013年「台日電子商務合作協議」的基礎上，納入更完整的當代數位貿易重要規範，從跨境電子傳輸免徵關稅、資料自由跨境傳輸、貿易無紙化，到個人資料及隱私保 護、網路安全、線上消費者保障等，可望為雙方企業和消費者帶 來好處，促進台日數位貿易發展。此外對於企業而言，新協議強化保護資料和隱私、及企業的原始碼與加密資訊，並增進企業因應網路安全，使企業可安心運用重要資產創造商機。透過推動電子簽章相互承認，使電子化文件與紙本具有同等效力，有助企業簡化通關流程，降低成本與縮短進出口貨物時間。對線上消費者而言，從事線上活動受到更多保護，若發生跨境線上消費爭議時，可與日方合作打擊線上詐騙等詐欺性商業行為，並轉請相關單位協助處理。而根據過去經濟部補充，儘管目前對於何謂電子傳輸並沒有具體定義，但WTO會員普遍同意，從軟體到電子郵件、數位訊息、音樂視頻、歌曲及視頻遊戲都屬於電子傳輸的範圍。