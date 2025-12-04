我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發與中國關係緊張，中國官媒重提「琉球地位未定論」，公開挑戰日本政府對沖繩的主權，日本則宣布將在沖繩西南諸島部署飛彈做為反制。而媒體報導中國勢力滲透日本鼓吹沖繩獨立，竟有台灣黑幫參與其中。警政署刑事局副局長蕭欽杰今天在行政院院會後記者會證實，日本指定暴力團體「旭琉會」在2023年5月與2025年2月有受到竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂邀請來台，警方有嚴密掌握；至於涉及到政治與國安的部分，警政署會做充分掌握。媒體報導，日本首相高市早苗挺台言論，引發日中關係緊張，而日本態度之所以如此強硬，其中一個原因，是不滿中國透過台灣黑幫牽線，利用毒品利益誘使沖繩黑幫「旭琉會」協助中國進行滲透、鼓吹沖繩獨立。警政署刑事局副局長蕭欽杰今天在行政院會後記者會表示，日本的指定暴力團體「旭琉會」曾在2023年5月與2025年2月受到某政黨幫派的邀請，到台灣參加幫派活動，包含刑事局國際科、反黑科與地區警察機關等有充分蒐證與掌握。蕭欽杰並指出，有關毒品部分報導不是很真實，114年整個涉及到日本的毒品的走私「只有一件」，4名日本的幫派份子到台灣來，挾帶四公斤的安非他命回日本，遭刑事警察局查獲，只有這一件，而沖繩的警方也知道其幫派來台，並在112年11月組團到我國刑事局分享情資，針對幫派活動跟是否有走私毒品，甚至涉及政治、國安，警政署會做充分掌握，隨時掌握狀況。 媒體追問，針對蕭欽杰所稱「今年2月日本幫派收到某政黨幫派邀請，到台灣參加幫派活動」，是否可以證實就是報導所指的張安樂？蕭欽杰回應：「剛所提的這個是對的、正確的」。法務部次長黃謀信在記者會補充說明，按照台灣高等檢察署所發布的台灣毒品情勢分析資料顯示，台灣各個毒品來源，境外走私為多數，但資料顯示，境外走私國家主要集中在中國、東南亞與美加地區，日本不是台灣主要毒品的來源國。至於從台灣走私出境的部分？黃謀信強調，根據相關檢察署起訴資料顯示，從台灣走私出境部分，除零星的個案以及從機場與行李夾帶出境的少數個案外，也沒有如報導所稱，台灣成為日本毒品的轉運國情形。