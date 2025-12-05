我是廣告 請繼續往下閱讀

▲產業園區管理局舉辦園區專案考核表揚及經驗分享會，由產業園區管理局局長楊志清(前排右2)主持。(圖／經濟部產業園區管理局提供)

▲經濟部產業園區管理局局長楊志清致詞。(圖／經濟部產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局舉辦園區專案考核表揚及經驗分享會，林園產業園區服務中心表現優異，接受產業園區管理局局長楊志清(右3)表揚，以資鼓勵。(圖／經濟部產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局舉辦園區專案考核表揚及經驗分享會，觀音產業園區服務中心表現優異，由觀音產業園區服務中心主任徐慶煌(左3)代表，接受產業園區管理局局長楊志清(左4)表揚，以資鼓勵。(圖／經濟部產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局4日，在台北市南港軟體園區國際會議中心，舉辦114年度產業園區及科技產業園區專案考核表揚及經驗分享會，期透過表揚績優園區服務單位與交流實務經驗，鼓勵各園區精進管理作為，全面提升營運與服務品質，以促進園區服務效能再升級，協助園區企業打造更優質的營運環境。經濟部產業園區管理局舉辦園區專案考核表揚及經驗分享會，是由產業園區管理局局長楊志清主持，有產業園區管理局副局長劉繼傳、台北分局分局長梁又文、副分局長李國龍、高屏分局科長嚴國豪、觀音產業園區服務中心主任徐慶煌、觀音產業園區廠商協進會理事長鄭博仁等人與會。產業園區管理局局長楊志清表示，專案考核是一項全面檢視園區服務表現的制度，透過專家學者組成的評鑑團隊，不僅可提供具體建議，更有助於各單位找出優化方向，期藉由經驗分享與跨園區互動，能促進資源交流與策略借鏡，帶動整體園區服務水準邁向更高標準，共同為產業發展注入動能。楊志清說，今(114)年度年度考核由產業園區管理局自台北、台中、台南與高屏等4個分局轄區中，抽選8處園區服務中心進行評鑑，經由專業審查後，觀音產業園區服務中心與林園產業園區服務中心表現優異，脫穎而出，獲頒績優單位榮譽，並在此一專案考核表揚及經驗分享會，分享其管理實務與服務成果，成為園區間相互觀摩學習的典範。楊志清指出，此次專案考核聚焦在5大面向，包括園區智慧化與淨零轉型推動、公共設施與支援設施優化、土地利用最佳化、園區廠商營運關懷與學研合作推動，以及災害應變與公安稽核等項目，全面呈現各園區在執行政策與落實管理上的整體表現。楊志清並指出，透過制度化考核與經驗交流機制，不僅有助於各單位自我檢視與精進，也能凝聚共識、激勵團隊士氣，產業園區管理局未來將持續推動各園區互學共進，全面提升整體服務效能，持續朝向智慧、安全、永續的園區目標邁進。