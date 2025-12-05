我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范瑋琪去年挑戰《歌手2025》，接連兩次被淘汰，唱功備受質疑。（圖／翻攝自范瑋琪IG＠fanfan）

范瑋琪唱功遭質疑！高EQ回擊網暴：可以不要聽

▲范瑋琪（如圖）受訪談及面對爭議、摯親逝世的低潮心聲，意外被指稱有些發腫。（圖／翻攝自騰訊娛樂微博）

范瑋琪陷入低潮！吐無奈心聲：人生最難的時光

歌手范瑋琪近年把工作重心擺往中國，去年挑戰《歌手2025》接連被淘汰，唱功備受質疑。近日范瑋琪接受陸媒訪問，透露自己正重新學習唱歌，認為人人不是完美的，已經有鋼鐵般意志接受批評指教，「你們可以不要聽，但是你們不要惡意的去攻擊我的身體，或是我的家人。」直得一提的是，范偉琪臉部、身形似乎有些發腫，意外引發討論。范瑋琪日前接受陸媒《騰訊娛樂》訪問，回憶起《歌手2025》比賽情況，自認表現不完美，但願意虛心接受批評，「我幾百年沒有上過電視節目，而且居然是這麼大的節目，所以會有失常的時候，當然我覺得自己要虛心的接受所有的批評跟指教，因為畢竟真的是沒有唱好！」范瑋琪透露，經由此次經歷，重新感受到宛如新人般的緊張感和情緒，「但是我覺得人不一定總是perfect的，我上這個《歌手》是開心的！也很珍惜站在那舞台的機會。」面對網上的酸言怒罵，范瑋琪直呼心態已經堅強起來，「就像彈力球一樣，我可以把負能量彈回去。」范瑋琪也分享目前開始重新學習唱歌，找專屬教練陪唱、練發聲，「你們可以不要聽范范唱歌，但是你們不要惡意的去攻擊我的身體，或是我的家人。」希望下一次站上舞台時，能讓更多觀眾看到不一樣的自己，努力慢慢走出低潮，同時重新整理生命裡真正重要的事物。最後，范瑋琪也談到這幾年的爭議，坦承那是一段「人生最難的時光」，同時也要面對家人、好友大S（徐熙媛）的逝去，得花上比以往更多時間與自己相處、對話，在不斷挫折之間，強健心態、學會堅強跟斷捨離，「那些不舒服的時刻，最後會在某一天轉化成力量。」