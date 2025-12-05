我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日在 ABEMA 節目《早安羅伯斯》中接受專訪，談及大谷翔平在明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）中的使用方式。他明確表示，大谷極可能僅以「打者」身份出戰，不會在正式比賽中登板投球。羅伯斯總在訪談中直接點出球團對大谷新賽季影響的考量。他提到：「如果他（大谷翔平）只以指定打者身分出場，那麼我們認為沒有問題。」儘管外界期待大谷能在新賽季開幕時以「二刀流」身份亮相，但球團對他在經典賽期間的投球採取了極度謹慎的態度。羅伯斯進一步說明了投手方面的調整計畫：「翔平在日本代表隊期間，會繼續在牛棚進行投球訓練。」他接著說：「我們能做的只有這些了。他將不會在實戰形式中投球。」這等於是證實了大谷在經典賽期間將以打者為主，登板投球的機率微乎其微。由於這是大谷翔平身披道奇球衣首次以投手身分迎接開季，因此球團對於他的準備工作非常慎重。羅伯斯教練透露了詳細的二刀流調整時間表：「實戰形式的投球，他會留到道奇的春訓中進行。在經典賽期間，他只會打擊，並在牛棚進行訓練。」羅伯斯明確指出，大谷會經典賽結束後回到道奇，在教練團和球團人員的監督下，透過與打者對戰以及正式比賽登板來逐步完成投球的準備工作。目前大谷已確定將再披「日本武士」戰袍，原先外界就猜測大谷有極高的機率僅「單刀赴會」，如今羅伯斯也毫不避諱地證實道奇無法承擔失去「投手大谷」的風險。