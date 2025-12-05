我是廣告 請繼續往下閱讀

▲俐蓁歌手的工作掉光光，目前回歸啦啦隊本行，專心應援（圖／翻攝自IG@lizhen.149）

粿粿外遇王子（邱勝翊）被老公范姜彥豐求償千萬封口費，據悉經過協商已經談妥，但粿粿有一項條件是，范姜不能再死咬王子。而整起婚外情鬧劇，意外捲入啦啦隊女神俐蓁，因俐蓁在事件不明朗時，和范姜拍MV，在社群上口無遮攔遭到炎上，原本年底有10多場校園演唱都取消。俐蓁之前跟范姜彥豐拍〈遇見愛〉MV，不僅片中互動親密，私下她也在社群上開玩笑說，「我也想抱久一點，但人家不要啊。」但因為當時范姜彥豐和粿粿的狀況還不明朗，她也遭到許多網友攻擊，認為她不尊重粿粿。根據《鏡週刊》報導，俐蓁似乎因為此事件，原訂年底10多場校園演唱被取消光，經紀人也透露，她目前暫停歌手的工作，專心應援。范姜彥豐和粿粿爆婚變，還扯出粿粿外遇王子，讓各界相當震驚，而范姜彥豐向兩人求償1600萬元，但兩人皆付不起，協商一度破局，據悉目前價錢已經談妥，但正確數字為何不得而知，但粿粿的條件是，范姜彥豐不能再繼續咬著王子不放，可見她的一片真情。