知名黃金買賣品牌「聖石金業」2022年底在台北信義區風光開幕，主打專櫃現價買賣歐美、瑞士高級黃金，並以VIP服務快速打出名號，然而，該公司疑涉不法吸金與詐騙，檢警1日展開大動作搜索，拘提董事長邱嬿妤、高層主管等30人，3日清晨邱嬿妤被控違反銀行法重罪，諭令500萬元交保，並限制出境及出海、佩戴電子腳環。如今檢方追查發現，真正操盤者竟疑似是邱嬿妤已入監服刑的哥哥邱薡宬，4日訊後向法院聲請羈押禁見。檢警指出，該公司以「優惠折扣＋保證買回」的模式販售黃金，本就明顯不合常理，「根本是賠本生意」，符合典型的龐氏騙局特徵。調查更發現，業務對外銷售黃金可抽取高達50％傭金，其餘50％由公司抽取，在國際金價屢創新高的情況下，公司根本不可能如約交付投資人價值 112％ 的黃金現貨。檢警鎖定聖石金業涉嫌違法吸金後，1日兵分多路大動作搜索，拘提負責人邱嬿妤、多名高階幹部與業務共30人帶回偵訊。經檢方複訊後，聖石金業董事長邱嬿妤與黃金供應商、聖永金業董事長蔡承翰以500萬元交保，並被限制出境、出海，邱嬿妤更被要求配戴電子腳環；聖石執行長張桂洋則以200萬元交保。其餘5名幹部依涉案程度分別以30萬至100萬元交保。全案將朝違法吸金涉及詐欺、偽造文書等罪嫌方向偵辦。對此，聖石金業表示「公司在投資金條及黃金相關商品上採用公開透明的程序」，強調，對於所謂的「抽傭50%」的說法，根本是無稽之談，顯然惡意中傷毀謗，將保留追究法律責任的權利。不過，根據《聯合新聞網》報導，檢警進一步追查後發現，邱嬿妤的親哥邱薡宬，疑才是聖石金業實際負責人，但他因違反期貨交易法，一審遭判刑1年2個月，一度遭通緝，直到今年9月才落網，才匆忙將公司轉由妹妹接手。因此，檢方懷疑，邱薡宬把妹妹當人頭，持續透過聖石金業吸金，4日從北監提訊調查，訊後檢方認定邱薡宬有串滅證之虞，聲請羈押。