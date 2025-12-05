我是廣告 請繼續往下閱讀

來自中國的社群平台「小紅書」，因詐騙和資安問題，4日被刑事局啟動為期一年的封鎖措施，引發不少網友哀嚎，也讓此議題上升至政治討論，對此，台灣足球發展協會理事長石明謹表示，小紅書被封鎖的理由是因為，並不是因為它是紅色的。石明謹在臉書上發文指出，在這一年的封鎖措施期間，也可以用VPN翻牆上小紅書，「這是個人喜好問題，只是如果IP跳到國外，你被詐騙可能就沒辦法在台灣報警」因為理論上，根據提供的IP，詐騙不是發生在台灣，你是在國外跟對方聯繫跟交易的，雖然小紅書不提供司法單位資料，本來就沒有追查詐騙者的可能性就是。石明謹也提到，Meta、Google、LINE、TikTok沒有被封鎖，因為他們都符合台灣的法令，都有乖乖的設置在台灣的法律代表人。當然我們不能說不設代表、不提供資料就是壞人，但別人都乖乖的，就你不乖，待遇當然不同。