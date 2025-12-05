我是廣告 請繼續往下閱讀

▲40歲的殷姓女騎士首當其衝，傷勢嚴重受有全身多處骨折。（圖／翻攝畫面）

▲51歲曹姓女子駕駛小客車挨撞，車內4人受有全身多處疼痛。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區和平東路一段昨（4日）晚間22時5分許發生一起嚴重車禍事故，一輛公車疑似未注意前車狀況，猛撞正在停等紅燈的機車以及小客車，造成4人受傷，另公車的前擋風玻璃碎裂，場面相當怵目驚心。其中，40歲的女騎士傷勢最為嚴重，受有全身多處骨折及右小腿斷裂，送往醫院急救中，詳細車禍原因還有待警方進一步調查釐清。據了解，54歲的殷姓公車駕駛當時沿著和平東路一段西往東第三車道行駛，行駛過程中疑似未注意前車狀況，煞車不及追撞同車道正準備起步的40歲謝姓女騎士，而後再撞擊到51歲曹姓女子駕駛的小客車。由於撞擊力道大，造成謝女全身多處骨折、右小腿斷裂。所幸意識清楚，緊急送往台大醫院治療；另曹女及車內3名乘客21歲賴姓女子、19歲林姓女子及賴姓男子身體多處疼痛。警方獲報到場後，啟動交通快打疏導車流、排除現場狀況，約2小時左右事故車輛均拖吊移置排除，現場車流恢復正常。而在事故中3輛車均受有嚴重車損，公車前擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀、機車幾乎全毀，而小客車後車廂則嚴重凹陷。依規定替駕駛實施酒測，均無酒測情形。對此，大安分局呼籲駕駛人行車務必隨時留意車前狀況，尤其營業駕駛人駕車機會頻繁更應謹慎面對，遵守安全駕駛觀念，以確保行車安全。