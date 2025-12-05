我是廣告 請繼續往下閱讀

▲承漢（左下）因爆出床照外流等多個爭議而退出RIIZE。（圖／RIIZE X@RIIZE_official）

2025年K-POP年度盛典AAA頒獎典禮（Asia Artist Awards）即將在6日於高雄世運主場館盛大登場，今（5）日開始已有不少大咖韓星陸續搭機來台，韓國男團RIIZE，也將降臨寶島。RIIZE在2023年出道，一開始是7人的他們，因承漢床照外流、爭議狂爆後遭SM娛樂宣布退團，以6人體制活動，好在該事件的影響沒有持續太久，RIIZE持續發新作品、開巡演，人氣越來越高，還在今年登上MAMA頒獎典禮，獲頒「Fans' Choice」獎項，並帶來〈Fame〉的表演，精采演出讓音源暴衝逆襲榜單，直接一路從84名攀升到35名。RIIZE在2023年於韓國3大經紀公司之一的SM娛樂出道，成員將太郎、成燦是NCT前成員，被公司宣布退出NCT之後加入RIIZE；恩奭、承漢則曾在SM ROOKIES練習生計劃中《Welcome to NCT Universe》亮相；Anton（李燦榮）則是韓國傳奇歌手尹尚的兒子，再加入超級美男元彬以及實力唱將炤熙，共7人組成，在2023年7月18日推出《Get A Guitar》正式出道。不料出道才1個月，承漢就爆出多個爭議，有網友在X中曬出承漢在練習生時期，跟一名女性在床上親嘴的自拍照，疑似未成年就去飯店開房間的傳言開始從四面八方湧出。同年10月，承漢透過IG小帳跟朋友直播的截圖也被流出，其中疑似還有他當時的女朋友。之後更是出現承漢疑似跟男團TXT秀彬直播，還批評秀彬「做什麼都不行，但卻見到了我們恩採（LE SSERAFIM成員）」，以及路邊抽菸影片等。種種爭議讓剛出道的RIIZE一下面臨巨大罵聲，因此SM娛樂宣佈承漢停止活動，RIIZE以6人形式重組。同年11月，SM娛樂宣布承漢將歸隊，不過卻引起大批支持6人RIIZE的粉絲反彈，不僅在SM公司門口放滿葬禮用花圈，還請了抗議卡車，要求SM把承漢歸隊這句話收回。11月13日晚間，經紀公司宣布承漢退出RIIZE。在承漢離開後，RIIZE積極發展音樂活動〈Love 119〉、〈Siren〉、〈Memories〉、〈Boom Boom Bass〉等歌曲都在音樂節目以及音樂排行榜單中獲得優異成績；今年11月發行的單曲專輯《Fame》，也再度獲得好成績，還在MAMA頒獎典禮獲得「Fans' Choice」獎項，不料表演完該首歌曲後，竟直接在《Melon》榜單中逆襲，從原本的84名一路衝到59名，最高還到35名，不少網友都大讚幾人的舞台太有魅力、很圈粉，直呼「歌曲越聽越有味道」。而這次RIIZE收到AAA邀請函後，也拍下影片開心歡呼，表示每次能在舞台跟世界各地粉絲見面都很心動又有趣，並提到AAA今年迎來10周年，「很高興能與今年為K-文化的發展活躍在各領域的藝人，一起受邀參加AAA 10周年的慶典，也很期待今年又會有什麼樣的舞台」。