越南胡志明市即將於本月20日舉行的 2025 年「Miss Cosmo」選美大賽，近日爆出代表台灣的參賽者身份不明，甚至被冠上「中國台灣」名義，引發台灣選美圈強烈關注。台灣小姐黃韻霏今日（4 日）指出，台灣今年並未派出任何選手參賽，外界看到的參賽者並非台灣官方代表。
綜合外國媒體報導，黃韻霏在Threads分享一張參賽者披著「中國台灣」背帶的照片，並透露台灣原本曾討論由她代表出賽，但因主辦單位臨時追加報名費而取消參賽計畫。她強調，台灣並未授權任何人以「台灣」名義參加本屆比賽。
此事迅速在網路上引爆討論，大批網友質疑遭「冒名頂替」，並痛批相關作法已非首次，形容是「吃台灣豆腐」、「假冒台灣人出國」。部分留言更直指主辦方與參賽者的操作「令人錯愕」。
根據Miss Cosmo官方粉專資訊，代表台灣出賽者為27歲的熊文瑄，並被標註來自「中國台灣」。她自稱具環境工程背景、擔任環保工程師及時尚模特兒，並強調自己投入永續議題，曾參與金額高達數億元的新台幣級環境整治計畫。
主辦單位還在宣傳內容中大力稱讚熊文瑄，強調她曾以特邀嘉賓身份登上上海時裝週與中國國際時裝週，並以「智慧與優雅兼具」的姿態活躍於國際舞台，宣稱其形象符合「影響力之美」的核心概念。
另外，有資料顯示，中國武漢段氏文化傳媒公司「武漢 DS 模特」於2024年曾發文恭賀熊文瑄，在環球小姐中國區比賽中取得湖北賽區第二名。隨著爭議持續延燒，外界也呼籲主辦方正視參賽國籍標示問題，避免再度引發類似風波。
