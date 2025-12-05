AAA（Asia Artist Awards）頒獎典禮明（6）日高雄世運主場館登場！AAA頒獎典禮集結亞洲各大明星，其中「少女時代」潤娥（林允兒）也是與會嘉賓，上月23日才來台辦見面會的她，大秀流利中文程度，並回應團體在台演唱會的可能性，潤娥笑說：「我也不知道！」不過強調自己總是很想來台灣見粉絲。此次AAA潤娥又會如何現身？或是宣布什麼好消息，令各界期待不已。
AAA明登場！潤娥13天前才來台
潤娥即將出席AAA頒獎典禮，相隔13天再來台，形容台灣就像「第二個家」，愛護粉絲心切，上月23的見面會上，潤娥多次使用中文與台下互動，「要好好吃飯，也要好好照顧身體，我會一直想著你們，我愛你們。」
特別的是，進來韓國女團頻頻搶攻台灣市場，潤娥也被問及「少女時代」來台開唱可能性，潤娥聽了淺淺微笑，思索了一番脫口：「我也不知道」，不過強調自己總掛念台灣粉絲，希望有更多機會可以見到大家。
見面會尾聲，潤娥再以中文感謝粉絲的支持：「在無法見面的日子裡，大家一直為我加油，因為作品而能見面，真的很開心，我愛你們！」相當寵粉，因此讓人更加期待明日的AAA盛會，潤娥會有怎樣的舉動與發言。
潤娥5件事必看！眾人心中的女神
事實上，潤娥2007年出道，至今在全球各地均有極高人氣，《NOWNEWS今日新聞》特別整理出潤娥的生涯必看5件事，像是被譽為「國民理想型」、唯一認愛李昇基、中文十級能力、熱愛烹飪以及投入公益不遺餘力，使得偶像不再是偶像，潤娥是為眾人心中的女神。
潤娥以清新脫俗的氣質與自然美貌聞名，被譽為「演藝圈最天然女神」、「國民理想型」，她12歲時參加SM娛樂舉辦的「週六公開徵選」成功入選練習生，據說當時該徵選僅有「百萬分之一的超低合格率」，是SM公認的「最美練習生」，就連Super Junior利特都大讚潤娥是「兩百名練習中最耀眼的。」
潤娥與李昇基的戀情轟動一時，2014年元旦韓媒《D社》曝光2人約會照片，雙方大方認愛，成為當年最受矚目的情侶檔，事實上，李昇基曾多次告白潤娥是其理想型，2人交往後獲得粉絲一致祝福，認為是郎才女貌的銀色情侶檔，然而，這段戀情僅維持1年8個月，因各自工作忙碌導致聚少離多而分手。
潤娥也擁有中文十級能力，來台見面會、吃飯、與朋友談天，她都能獨自用中文完成，在2019年12月時通過了中文檢定。另外潤娥相當熱愛料理，時常與粉絲分享自己製作的美食及甜點，尤其於綜藝節目《孝利家民宿2》中，更能看見潤娥賢慧又能幹的一面，下廚、開車或打掃通通難不倒，十分厲害。
特別的是，潤娥對於公益、援助不遺餘力，2008年開始助養非洲兒童，2012年低調前往秘魯的小學擔任志工，2020年則捐款1億韓元（約250萬元）幫助受新冠影響的病人，非常熱衷參加慈善活動的她，人美心也美，希望能為社會貢獻心力。這也難怪潤娥出道多年至今在圈內屹立不搖，成為女神級偶像。
🔺資料來源－
潤娥IG、SHOWOFFICE
