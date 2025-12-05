我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，但行政院隨即提出政院版，並將原本的《財政法》修正案，移請立法院覆議，立法院今（5）日召開全院委員會處理覆議案，國民黨立院黨團今上午開黨團大會，決議封殺，這也是行政院長卓榮泰第八次覆議案，但也是第八次遭封殺。國民黨團書記長羅智強批卓榮泰，鬧劇也鬧夠了啦，8次的賴皮復議院長，《財劃法》修法，立法院早在去年7月就請行政院提出院版，但行政院卻「聲聲慢」，直到立法院通過三讀版本後，才來「蓋牌」反對，且現在的政院版本，也講不出公式，講不出計算的精算的細項，根本就是擺明在踐踏立法院通過的《財劃法》。羅智強說，並非不能再討論《財劃法》，但起碼應該先等立法院的新版《財劃法》上路一年之後，再針對其中有需要修正的部分進行修正，呼籲卓榮泰不要當一個賴皮的覆議院長，也不要當一個賴皮的行政院長，應停止不斷做出「浪費我們的民脂民膏，浪費大家議題討論時間的動作。國民黨立委牛煦庭也說，若行政院提出的復議案沒有辦法通過，其實很多內閣首長基本上就會用辭職負起政治責任，但顯然民進黨政府沒有打算負責，卓榮泰也不會想辭職，民進黨政府態度強硬，不願放軟，不願與在野溝通，凡事都要以對抗的心態面對，難道有得到人民的祝福嗎？他認為，今年上半年大罷免的結果，就說明了人民的期望。牛煦庭指出，在野黨並不是沒有回應行政院，回應就是希望行政院，趕快拿出水平分配的具體數字，有了具體數字，與地方政府不是比較好溝通嗎？可是行政院就是不願意拿出來。牛煦庭質疑，如果這是一個經過縝密的計算、有更好的專家背書、有更好的執行基礎的法案，為什麼不開大門走大路公開呢？