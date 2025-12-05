（15:46更新）2025 年度受矚目的韓流盛典 AAA 來了！「Asia Artist Awards（AAA）周末在高雄世運主場館舉行，明（6）AAA 頒獎典禮先行，後（7）天則是 ACON 音樂節。這周末要去高雄的人注意了，小心搭不了車！高雄捷運公司表示，因應人潮眾多，現場將「暫停販售單程票」，請樂迷務必先準備好一卡通、悠遊卡等電子票證，或使用信用卡感應過閘，以免在現場因買不到票而卡在站外。
R9中央公園站管制！周六晚間「1號出口」只出不進
不只AAA！高雄周末還有另兩場大型活動：中央公園「耶誕生活節」賞燈人潮、以及「2025高雄捷運公益動漫交響音樂會」將在明（6）日晚間登場。 高捷表示，因應人潮，R9 中央公園站將實施管制：
針對世運主場館的 AAA 頒獎典禮，高捷在 R17 世運站 實施散場分流，走錯方向可能會繞遠路：
除了單程票不賣，腳踏車友也要留意！12月6日、7日的 11:00 至 23:30，高捷全線暫停販售腳踏車票，並請乘客避免攜帶摺疊車搭乘，以騰出車廂空間給大量人潮。
粉絲福利！R16左營站設「行李寄放區」 憑門票換夜市券
為了服務遠道而來的歌迷，高捷於 R16 左營站 閘門內付費區提供「人工行李寄放服務」（每件100元）。此外，憑演唱會門票可至左營、巨蛋、美麗島、三多商圈、高雄車站等5站，兌換高雄市政府款待的「高雄商圈夜市優惠券」，看完演唱會還能去逛夜市。
資料來源：高雄捷運公司
