韓國AAA頒獎典禮12月6日、7日在高雄國家體育場舉行，大勢女團IVE 6位成員Gaeul（秋天）、Yujin（安俞真）、Wonyoung（張員瑛）、Rei（怜）、Liz、Leeseo（李瑞）將來台參加盛會，「人間洋娃娃」張員瑛更5度接下典禮主持棒。IVE 2021年出道7天即拿下音樂節目冠軍，但初期6姝因為實力不均被譏「要長相有長相，要實力有長相」，如今經過4年洗禮，6人地位已經不同以往，甚至成為各大品牌搶著合作的時尚寵兒。
IVE一推出就爆紅！出道7天就拿一位
IVE在2021年12月1日以單曲〈ELEVEN〉出道，MV推出24小時內迅速突破900萬觀看人次，帶有拉丁風格的旋律配上「You make me feel like eleven」的歌詞，成為當時最熱門的歌曲之一，隨後推出的〈Love Dive〉、〈After Like〉也讓她們橫掃各大音樂節目冠軍，而〈ELEVEN〉一曲推出7天便拿下音樂節目一位的創舉，也讓她們和VIVIZ共同榮膺「最速拿到一位的女團」頭銜。
對嘴沒真唱遭詬病 被嘲諷只有長相
雖然出道曲成績不惡，IVE卻被觀眾質疑在打歌節目對嘴假唱，或是高音處以合唱的方式帶過，相關片段讓她們被網友嘲諷是「要長相有長相，要實力有長相」的女團，認為她們只是空有其表的花瓶，實力完全不夠。不過，IVE後來累積大小舞台和多場演唱會的表演訓練和經驗，呈現的表演已經有顯著的進步，不只打歌舞台時歌聲能夠突破墊音，就連高音都可以處理得很完美。
成為時尚品牌寵兒 成員風格都不同
不只歌唱、舞蹈實力進步，IVE每每出現在大眾視野總是能讓粉絲讚嘆萬分，「怎麼可以這麼漂亮！」也因為成員各自有不同風格，如酷甜御姐風的俞真、日系Y2K風格的Rei、甜心大小姐風的員瑛等，各自散發不同氣質，因此欣賞、仿效她們的穿搭也成了粉絲的例行公事之一。
因為IVE成員各自對時尚有著不同的審美和解讀，也讓她們成為不同時尚品牌爭相合作的對象，員瑛憑藉貴氣大小姐的氣質，讓她多次和Miu Miu合作，因而被譽為「人間Miu Miu」；俞真也被Fendi點名成為宋慧喬、金多美之後的品牌全新大使，其他成員也經常受邀參加時尚品牌活動。
張員瑛首搭李俊昊主持 典禮卡司星光閃耀
本屆AAA迎來10周年，韓方特地移師高雄盛大舉辦，主持人找來合作過4次的IVE人氣成員張員瑛，搭檔曾經兩度獲頒AAA年度演員大獎的2PM成員李俊昊，這也是兩人首次共同主持頒獎典禮，卡司方面，除了IVE，還有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、MONSTA X、WOODZ、ATEEZ、CRAVITY、TWS、QWER、xikers、KISS OF LIFE、Yena、NEXZ、Chanmina、林俊傑、朴寶劍、IU、潤娥、惠利、李浚赫、文素利、朴允浩、佐藤健等人。
資料來源：IVE臉書
