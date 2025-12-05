我是廣告 請繼續往下閱讀

果查了數發部的統計，臉書才最多欸，Threads也是近幾年的東西，一個月也有破萬件在通報，甚至小紅書根本沒有在榜上

▲小紅書遭到政府封殺一年，讓許多用戶感到不解，為何其他平台詐騙更多卻只有小紅書遭到封鎖。（圖／X @xiaohongshu）

數發部統計詐騙訊息數量曝光！臉書奪冠「小紅書根本沒上榜」

在過去30天內通報疑似詐騙的訊息一共有7萬8638則

然而詐騙媒介的比例上，Facebook臉書成了最大宗，一共有5萬2128件；而年輕人都喜歡使用的Threads則有1萬378件；第三名則是IG，有7342件。

這次遭到封殺的小紅書則根本不在榜單上。

▲數發部網路詐騙通報最新30日統計，最多詐騙訊息的來源媒介是臉書，其次為Threads，遭到封鎖的小紅書不在榜單上。（圖/數發部網路詐騙通報查詢網）

其他社群平台詐騙訊息更多！為什麼偏偏只有小紅書遭殃？

第一是小紅書在國家安全局的資安檢測當中，15項指標「全數未合格」

▲小紅書除了資安問題檢測15項全部不合格外，還捲入超過破千件詐騙案，遭到內政部封鎖一年。（圖／石明謹臉書粉專）

包括臉書、LINE、IG、Google等，甚至連Tik Tok都已經配合我國法令設立法律代表人，配合法律義務。

小紅書不願意配合，政府禁止一年限期改善，這是政府的職責吧？」