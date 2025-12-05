中國社群平台「小紅書」在台灣擁有超過300萬用戶，不過內政部日前卻表示，因為小紅書資安檢測不合格、涉入超過破千件詐騙，下令要封鎖小紅書至少一年時間，引爆用戶討論。對此，有網友找出數發部統計資料，結果發現涉嫌詐騙的社群平台第一名媒介其實是「臉書」，小紅書甚至沒有上榜，讓不少用戶感到相當無奈。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「小紅書突然就要被封鎖一年.....說什麼詐騙太多，結果查了數發部的統計，臉書才最多欸，Threads也是近幾年的東西，一個月也有破萬件在通報，甚至小紅書根本沒有在榜上，到底為什麼說封就封，還沒有任何緩衝期。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的很無言....不是應該加強詐騙宣導嗎？怎麼會是直接封掉啊」、「就一堆人還是都講不聽啊，詐騙就算政府一直宣傳，還是有人很愛在網路上亂相信別人」、「我的健身知識都在小紅書啊....」、「小紅書拿來查國外旅遊景點超好用的，好可惜啊」、「不會被詐騙的人對於小紅書被封掉感到很傻眼中.....」。
數發部統計詐騙訊息數量曝光！臉書奪冠「小紅書根本沒上榜」
事實上，該網友引用的是數發部「網路詐騙通報查詢網」統計數字，在過去30天內通報疑似詐騙的訊息一共有7萬8638則；其中確認為詐騙訊息的有2萬8595則（36.36%）、高風險訊息為1萬1952則（15.20%），確認非詐騙訊息為1萬9122則（24.32%）。
然而詐騙媒介的比例上，Facebook臉書成了最大宗，一共有5萬2128件；而年輕人都喜歡使用的Threads則有1萬378件；第三名則是IG，有7342件。其餘的包括Meta 廣告聯播網有5432件、Meta Msg有4633件、Line有977件、Google有290件、Tik Tok有285件等，這次遭到封殺的小紅書則根本不在榜單上。
其他社群平台詐騙訊息更多！為什麼偏偏只有小紅書遭殃？
很多人也好奇，為什麼其他社群平台也有一堆詐騙訊息，偏偏只有小紅書遭殃，原因分為兩大部分，第一是小紅書在國家安全局的資安檢測當中，15項指標「全數未合格」；另外就是行政院在去年通過打詐專法《詐欺犯罪危害防制條例》，要求各大網路平台都需要在台灣設立法律代表人，違者最重可以處2500萬，還可以封網。
簡單來說就是在台灣境內，無論是社交平台還是APP，都必須接受台灣法律管轄，包括臉書、LINE、IG、Google等，甚至連Tik Tok都已經配合我國法令設立法律代表人，配合法律義務。總統幕僚范綱皓也在社群平台Threads上發文補充說明：「目前台灣打詐的成果，當然還需要加強，詐騙集團也一直在進化，但至少多數平台都願意展現誠意，投入資源打詐，小紅書不願意配合，政府禁止一年限期改善，這是政府的職責吧？」
資料來源：數發部網路詐騙通報查詢網
