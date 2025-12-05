我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）話題加溫，洛杉磯道奇陣中坐擁的三大日本強投能否全數參戰，成為全球焦點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在5日播出的網路節目《早安羅伯茲》中首度鬆口，對於子弟兵出征WBC表達了消極態度。他直言若看到佐佐木朗希在經典賽登板投球會感到「非常驚訝」，同時也認為山本由伸歷經高強度的賽季後，此刻最需要的是徹底休息。在最新一集的ABEMA節目中，羅伯茲談到了對年輕強投佐佐木朗希的擔憂。佐佐木在今年的季後賽中主要擔任後援角色並有出色發揮，但球隊計畫他在下個賽季將重返先發輪值。「如果朗希在WBC登板投球，我會感到非常驚訝，」羅伯茲語氣嚴肅地表示。他進一步分析，佐佐木才剛從傷勢中恢復，加上明年春訓要重新適應先發投手的調整節奏，若還要分心準備高張力的WBC賽事，「這在調整上是非常困難的。」至於剛拿下世界大賽MVP殊榮的山本由伸，羅伯茲同樣持保留態度。他心疼地說：「這對由伸來說也是個艱難的決定。過去兩年來，由伸已經投了非常多的局數，而我們期待他明年也能有一樣的表現。」羅伯茲強調，休息是為了走更長遠的路，「如果沒有得到充分的休息，不僅會影響恢復，要維持一整個賽季的優異表現也會變得更加困難。」暗示希望這位球隊王牌能利用休賽季徹底關機。對於已經表態參賽意願的大谷翔平，羅伯茲雖然內心傾向不希望他參賽，但也表示尊重本人的意願。不過他設下了底線：如果大谷僅以「打者」身分出賽，那就「沒有問題」。作為一支志在連霸的球隊主帥，羅伯茲坦言必須將例行賽的戰績與球員健康擺在第一位。「我明白WBC對他們以及日本人民來說是非常重要的賽事，但我必須保護他們的健康，」羅伯茲吐露了身為總教練的複雜心聲與兩難，「對我們來說，最重要的還是他們能保持健康，在明年賽季為球隊投出好球。」