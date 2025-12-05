我是廣告 請繼續往下閱讀

高市府衛生局昨（4日）日針對全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義表示，經內部調查發現，內部儀器的人為設定有誤，檢出結果遭放大10倍，正確結果應是「未檢出」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。4日晚間，涉案的已離職29歲女研究助理到案說明，承認過失並表示是「不小心的！」。回顧整起事件，高雄市衛生局10月間執行「114年食品抽驗計畫」時，在全聯路竹中正分公司的「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品中，發現動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，違反「不得檢出」的檢驗標準，通知全聯下架。然而後續檢驗同批次商品均顯示未檢出動物用藥殘留。4日高雄市衛生局坦承疏失，表示11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」一案疑義，經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」。衛生局副局長潘炤穎說明，檢驗流程都有既定步驟、計算方式與反應時間，任何設定異動都會影響結果。追查時從電腦後台發現「恩氟喹啉羧酸」的檢驗數據遭人放大10倍；進一步比對後，確認僅這筆數據被29歲陳姓研究助理動手更改，但陳女離職後失聯，衛生局因此以涉使公務員登載不實、偽造文書罪嫌，將全案移送司法偵辦。據了解，29歲陳姓女研究助理具備衛生局受訓資格，並取得實驗室品管認證授權，任職約1年半後於11月4日離職。12月4日晚間她到警局說明，坦承檢驗操作確有疏失，並強調是「不小心的！」針對衛生局烏龍案，陳其邁今日對全聯及養殖業者致歉，表示「非常不好意思，是因為一位操作同仁違反作業程序，罕見更改後台參數導致，疏失錯誤非常不應該」，陳其邁強調，全案已立刻移送檢調，司法調查釐清是故意還是疏失，釐清真相。