我是廣告 請繼續往下閱讀

越南泰國工商會（ThaiCham）近日示警指出，在越南經商的泰國企業普遍認為，目前泰國的投資規範與行政流程過於繁複，若不加速改善，泰國恐在東協製造業競賽中落後，原有的區域製造樞紐地位甚至可能被越南取代。工商會強調，企業界的壓力已日益顯著，政府改革刻不容緩。根據《曼谷郵報（Bangkok Post）》報導，ThaiCham 由超過 200 家泰國企業組成，長期關注區域投資環境演變。該會副主席 Jongjare 表示，越南近年積極調整外資政策，從基礎建設、稅務制度到行政效率皆展現高度競爭力，使大量製造業者更傾向選擇越南落腳。Jongjare指出，相較之下，泰國的投資流程仍存在許多冗長程序，企業在申請執照、土地使用或勞工配額等面向經常面臨延宕。他強調，這些制度性問題已直接削弱泰國吸引外資的能力。「若泰國無法迅速調整腳步，跨國企業的生產線可能從泰國轉移到鄰國。」他進一步說明，越南在自由貿易協定、出口導向政策與外資優惠上持續擴大力道，使得各國製造商對越南市場的信心大幅提升。ThaiCham認為，泰國必須以更開放、更透明的方式面對跨國企業需求，否則產業鏈外移的情況將愈發嚴重。多家在越南投資的泰國企業受訪時也分享觀察，認為越南政府普遍採取「先協助、後調整」的行政文化，使企業得以快速啟動營運；相較之下，泰國行政審批較為嚴謹，流程雖重視法規，但也讓投資速度明顯受限。ThaiCham呼籲泰國政府盡快提出明確的改革藍圖，從行政簡政、招商策略到補貼政策全面提升，以留住外資並與越南等快速崛起的東協競爭者抗衡。工商會強調，若能及時改善制度，泰國仍有機會鞏固其在區域供應鏈中的重要角色。