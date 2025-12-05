我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市第五選區（中正、萬華）議員初選持續升溫，前媒體人、參選人馬郁雯的競選看板日前被發現曾短暫懸掛於一家按摩業者店外，雖隨即撤下，但國民黨市議員參選人滿志剛在社群媒體以「按摩店合掛看板」提出質疑，引發後續討論。同區民進黨議員參選人張銘祐表示，雖然與馬郁雯同屬黨內初選競爭者，但作為丈夫與父親，他認為無論候選人性別為何，都不應因看板位置遭到不當聯想。他指出，在沒有具體事證下，將女性候選人與特定產業連結，容易造成性別刻板印象與傷害。張銘祐也表示，若地方對相關場所有疑慮，地方民代長期在地經營，本應提出討論或改善。他詢問，若該地點真有需要關注之處，相關民代與市府是否曾進行了解或處置，認為論點焦點應聚焦在治安、市容及市政面向，而非延伸聯想。另一名民進黨參選人康家瑋也提出看法，認為在公眾政治討論中，候選人應以政策與市政作為主要攻防，而非以看板位置引述對女性候選人身分產生額外暗示。他強調，選戰競爭本應建構在公平、公正與具體政策辯論上。康家瑋指出，中正與萬華地區仍有許多治安、環境整頓與交通規劃等市政課題，他呼籲各方政治人物在討論過程中，聚焦公共議題本身，並避免造成性別標籤化或額外傷害。