黑松公司首度跨足實體通路事業，在即將邁入101週年之際，宣布全台首間結合酒類專賣店與輕酒吧的連鎖酒專「黑松酒覓」正式開幕！門市匯聚國內外知名酒款，並規劃「酒品販售區」、「輕酒吧」、「品飲區」、「交流互動區」、「恆溫酒窖」五大空間，一次滿足酒饕從選酒到品飲的多元需求。「黑松酒覓」亦同步推出 5 款門市獨家高粱調酒，邀請消費者品味金門高粱酒的創意風味。今（3）日，開幕活動更特別邀請 SUPER JUNIOR 隊長利特擔任一日調酒師，親手調製專屬「利特特調」，利特更開心表示「期待大家能來酒覓嚐嚐看，這是我要送給粉絲的專屬禮物！」。「利特特調」即日起於「黑松酒覓」限時販售，粉絲們千萬別錯過難得的機會！台北再添微醺新地標！位於台北捷運南京三民站旁的全新複合式酒類專賣店「黑松酒覓」，以精準選品 × 專業顧問 × 生活化體驗，將酒類專賣結合輕酒吧的營運模式，打造兼具專業選酒與日常小酌的城市品酩空間，為消費者帶來更完善的選酒體驗。「黑松酒覓」充分發揮黑松多年深耕酒類代理與經銷的專業優勢，精選國內外知名品牌酒款，藏酒多達上千款，品類橫跨高粱酒、葡萄酒、威士忌、清酒、利口酒等。除了 50 度以上金門高粱酒、CHOYA、黑松白鹿清酒、人頭馬、夏迪葡萄酒、十四代清酒、大摩等廣受歡迎的品牌，也提供像是「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」等一般通路難以取得的珍藏酒款。「黑松酒覓」以五大區域打造結合酒類專賣店與輕酒吧的創新概念空間，包含「酒品販售區」、「輕酒吧」、「品飲區」、「交流互動區」、「恆溫酒窖」等特色區域。「酒品販售區」品項多元，從國內外知名品牌到限量珍藏款皆一應俱全，提供更全面的選酒體驗。在時尚氛圍滿分的「輕酒吧」，調酒師將現場調製多款「黑松酒覓」限定調酒；而「品飲區」與「交流互動區」則提供舒適自在的小酌環境，讓消費者能與三五好友輕鬆聚會、享受放鬆時光。門市更特設「恆溫酒窖」，以智慧系統精準控制溫度與濕度，確保每款酒都能在最佳環境中保存，為酒迷帶來更豐富且高品質的珍稀逸品選擇。不論是想來杯創意調酒或是品飲單杯佳釀，「黑松酒覓」都能帶來貼近生活的多元微醺體驗，門市未來也會不定期舉辦品酒會等活動，讓消費者能一站式選酒、購酒、品酒，創造獨特酒類舒適圈。「黑松酒覓」特別研發 5 款獨家特調，巧妙將黑松代理的 50 度以上金門高粱酒融入調酒中，以創意手法展現高粱獨特的穀糧香氣。「穀頓紅影」以苦艾酒與安格斯苦精襯托創世者桶陳金門高粱酒濃厚的橡木桶風味；以 58 白金龍與苦艾酒為基底的「高粱 DRY」口感清爽辛辣，再以橄欖點綴，增添鹹鮮層次；粉紅夢幻的「東方夢丹」以 58 白金龍搭配 CHOYA 本格梅酒，翻玩經典柯夢波丹的酸甜清新；「粱香檸檬沙瓦」結合檸檬氣泡與 58 白金龍的綿甜糧香，帶來明亮爽口的迷人滋味；酒感輕盈的「鹹甜小宇宙」則以緞金龍為基底，話梅、乳酸與柑橘在舌尖交織，勾勒出滑順又誘人的酸甜果香。「黑松酒覓」規劃專屬會員機制，凡消費即可獲得點數，累積之點數能享有限量酒品購買權、單杯品飲兌換、折扣優惠、品酒會參加資格等。後續也將持續推出會員相關福利，打造「黑松酒覓」的品飲探索生活圈。韓流天團 SUPER JUNIOR 隊長利特多次與黑松合作，擔任「創世者桶陳金門高粱酒」系列酒款的形象大使，今（3）日更驚喜現身「黑松酒覓」門市開幕活動，化身一日調酒師，現場親手製作「利特特調」，為台灣粉絲獻上最甜蜜的限定驚喜。利特親自調製的「利特特調」以「創世者 × CHOYA 桶陳金門高粱酒」為基底調製，入口綻放香草甜香及清爽果香，在酸甜平衡中帶有淡雅木質調與 CHOYA 梅果韻味。「利特特調」即日起至1月16日於「黑松酒覓」門市輕酒吧限時販售，單杯售價 380 元。「黑松酒覓」門市現場同步展示利特親筆簽名的「創世者」產品與等身人形立牌，粉絲們千萬別錯過！快來打卡與利特親簽、和立牌合照，再點上一杯「利特特調」，一次收集隊長同款！