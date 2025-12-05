女星王宣2018年演出國片《角頭2：王者再起》「宣宣」一角備受矚目，後來也參與《角頭》系列的演出，昨（4）日她突然發文「不論男生女生都不要放過那個讓你不舒服的人」，配上法院走廊的照片，本人疑似正在打性騷擾案官司，湧入不少網友留言替她加油打氣。
自揭參與1年半官司 王宣證實為性騷擾案
昨天傍晚，王宣在粉專以嚴肅的口吻寫下：「第一次希望也要是最後一次，不論男生女生都不要放過那個讓你不舒服的人...」並透露自己參與了長達年1年半的司法程序，「一定要相信正義，雖然遲了一點，但它一定會到」，還氣憤地說：「希望那些動手動腳的人都X掉！」
文末，王宣標記一位女性友人的帳號，寫道「謝謝！跑了比我還多次法院。」貼文曝光後，有網友詢問是否為性騷擾案件，王宣回覆：「是呀，太可惡了！」有人表示「正義會遲到，但不會缺席」，王宣連打了兩次「沒錯」，而有網友關心她的身心狀況，王宣說：「沒事，就是覺得便宜他了！」
此動態引來許多網友發聲力挺王宣，「妳很勇敢」、「沒事的，我們在」、「辛苦了」、「正義終會還我們公道！宣宣加油」、「勇敢的妳真的很棒！」
資料來源：王宣 Angel Wang臉書
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨天傍晚，王宣在粉專以嚴肅的口吻寫下：「第一次希望也要是最後一次，不論男生女生都不要放過那個讓你不舒服的人...」並透露自己參與了長達年1年半的司法程序，「一定要相信正義，雖然遲了一點，但它一定會到」，還氣憤地說：「希望那些動手動腳的人都X掉！」
文末，王宣標記一位女性友人的帳號，寫道「謝謝！跑了比我還多次法院。」貼文曝光後，有網友詢問是否為性騷擾案件，王宣回覆：「是呀，太可惡了！」有人表示「正義會遲到，但不會缺席」，王宣連打了兩次「沒錯」，而有網友關心她的身心狀況，王宣說：「沒事，就是覺得便宜他了！」
此動態引來許多網友發聲力挺王宣，「妳很勇敢」、「沒事的，我們在」、「辛苦了」、「正義終會還我們公道！宣宣加油」、「勇敢的妳真的很棒！」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110