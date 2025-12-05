我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人今（5）日客場迎戰多倫多暴龍，全場戰況高潮迭起，儘管湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）手感發燙，全場21投13中狂轟 44 分、11助攻的「鬼神數據」強勢領軍，但暴龍展現驚人韌性一路糾纏至讀秒階段。雙方戰成118平手的關鍵時刻，老大哥詹姆斯（LeBron James）展現極高球商，切入吸引防守後未強行出手，而是冷靜分球給埋伏底角的八村壘，八村壘不負眾望飆進價值連城的「再見絕殺三分球」，終場湖人便以123：120驚險擊退暴龍。此外，詹姆斯長達的驚人紀錄也在多倫多正式中斷。面對暴龍一戰，詹姆斯手感低迷，全場17投僅4中，拿下8分，未能突破10分門檻，終結他橫跨17個球季、堪稱NBA史上最難複製的得分紀錄。開賽湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）手感火燙，連續飆進兩記 三分彈，幫助湖人打出一波10：0的強勢開局。湖人攻勢多點開花，八村壘（Rui Hachimura）外線得手，以及艾頓（Deandre Ayton）的禁區空接暴扣持續給予暴龍重傷害。儘管暴龍一度將分差縮小至3分，但史密斯二世（Nick Smith Jr.）在節末讀秒階段的三罰命中，幫助湖人首節打完以31；26取得 5 分領先。進入第二節，湖人展現強大的禁區優勢。里夫斯多次切入得手並串聯攻勢，海斯（Jaxson Hayes）與艾頓在籃下予取予求，湖人一度將領先擴大到14分。即便暴龍前鋒馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）與巴恩斯（Scottie Barnes）在節末連續追分，但半場結束湖人仍以67：58握有9分領先進入下半場。易籃後，戰局風雲變色。暴龍隊發起猛烈反攻，暴龍一度在節中以84:83反超比數。關鍵時刻，湖人里夫斯挺身而出接管比賽。他在一分鐘內連續飆進兩記30呎以上的超遠三分球，隨後里夫斯頻頻製造犯規站上罰球線，該節靠著里夫斯爆發與詹姆斯（LeBron James）穿針引線，三節打完以100:98驚險守住微幅領先。決勝節雙方進入白熱化拉鋸戰，馬穆克拉什維利關鍵「三分打」幫助暴龍以117：116反超前，隨後艾頓完成空中接力灌籃奪回領先。詹姆斯在1:46秒切入上籃得手將比分扳平為118:118，讀秒階段，詹姆斯沒有為了完成紀錄而硬上，而是傳給底線的八村壘完成三分球絕殺，最終湖人以3分差驚險奪勝。