為確保駕訓班教學品質，臺北市區監理所遴聘學者、專家、社會公正人士及政府機關等相關人員組成考核小組，針對轄管合法立案之民營汽車駕駛人訓練班進行年度定期考核。今年針對轄管16家駕訓班中15家進行考核，除大龍港駕訓班連續於109年、112年兩屆評鑑特優，享有隔次免予考核待遇，評定特優駕訓班3家、優等駕訓班12家。臺北市區監理所表示，經考核委員赴各駕訓班實地考核後，對各駕訓班於教學品質、教材內容及研究發展的用心與努力皆表肯定。考核結果中，特優駕訓班有：聯合汽車駕駛人訓練班(士林監理站轄管)、華豐汽車駕駛人訓練班、大台北汽車駕駛人訓練班(士林監理站轄管)。另優等駕訓班有：濱江汽車駕駛人訓練班、福安汽車駕駛人訓練班(士林監理站轄管)、華南汽車駕駛人訓練班、陽明汽車駕駛人訓練班(金門監理站轄管)、國聯汽車駕駛人訓練班(基隆監理站轄管)、培德汽車駕駛人訓練班(基隆監理站轄管)、現代駕駛人訓練班(士林監理站轄管)、金門汽車駕駛人訓練班(金門監理站轄管)、光隆汽車駕駛人訓練班(基隆監理站轄管)、文山汽車駕駛人訓練班、大湖汽車駕駛人訓練班、大基隆汽車駕駛人訓練班(基隆監理站轄管)。臺北市區監理所提醒，評鑑結果可供消費者選擇參考外，報名時應注意與駕訓班簽訂汽車駕駛訓練定型化契約，並充分瞭解契約內容以保障自身權益。