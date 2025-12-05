我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃男昨晚遭警方查緝到案。（圖／翻攝畫面）

台中一名男子日前到黑輪攤用餐時，包包內竟掉出外型逼真的「衝鋒槍」，嚇得店內所有客人瞬間僵住。這起「台中男吃黑輪 口袋竟掉出衝鋒槍」的離譜場面，被目擊者拍下傳上網，引發大量討論。警方獲報後立即調閱監視器追查，最終在清水區查獲32歲黃姓男子，並於其住處查扣仿衝鋒槍造型的BB彈玩具槍，全案依法移送裁處。事件發生於本月2日下午，地點在台中市北區篤行路一間黑輪店。當時黃男進入店內點餐，卻遲遲未用餐，反而在座位與門口間來回徘徊、東張西望，舉止詭異。未料下一秒，他的隨身包包突然從桌邊滑落，一把黑色、外型近似衝鋒槍的物品直接掉在地上，讓店員及顧客全都愣在原地，現場空氣瞬間凝結數秒，無人敢發出聲響。黃男見狀僅匆忙把物品塞回包包，隨即離去。離開黑輪店後，黃男還走進隔壁人力仲介公司，自稱前來求職，卻又突然把那把疑似槍枝放在桌上，聲稱要以6萬元出售，下一秒又將售價降至300元，行徑詭異。員工被嚇得不敢多言，只能拒絕交易，黃男才徒步離開。整段過程被民眾上傳網路後，掀起大量轉分享，不少網友形容畫面「比動作片還刺激」。警方獲報後，第二分局立即成立專案小組，因黃男全程徒步，偵查小組沿線調閱近百支監視器，足跡一路從北區延伸至清水區，中途多次因街角死角而被迫重建動線。經連日追查，專案人員於4日晚間在清水紫雲巖附近查獲黃男，並在其住處起獲引發騷動的玩具槍。經鑑識研判，該槍枝為塑膠材質的BB彈玩具槍，動能不足以造成實質傷害，黃男供稱以650元購得，目的僅為「防身」，未料在公共場所引發恐慌。警方後續依《社會秩序維護法》第65條第1項第3款將黃男移送裁處，並提醒民眾，切勿在公共場所攜帶或展示仿真度高的玩具槍，以免造成誤解、浪費社會資源。