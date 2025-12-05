我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙震雄正義形象深植人心。（圖／翻攝Saram娛樂IG）

韓國男星趙震雄以《Signal信號》再度翻紅，今（5）日卻被爆料學生時期涉及偷車、性暴力送少年院，所屬經紀公司Saram娛樂則回應，對於報導內容，正在確認真偽，隨後將發表聲明。根據《Dispatch》報導，趙震雄出道以來強調自己是在釜山出生、長大，目的是為了隱藏他的出生背景，以及在首爾讀高中時的黑歷史，知情人士爆料，趙震雄高二時曾和同學一起偷車、無照駕駛，企圖在車內性侵，涉《特別法》中的強盜強姦罪，接受刑事判決，最後遭少年保護處分送往少年院，也因此他在高三時有一半的時間都在機構中度過。不僅如此，趙鎮雄在走紅前出演舞台劇時，仍多次進出警局，2003年還因為在聚會中毆打劇團成員，因傷害罪被判罰金。有趣的是，趙震雄的本名為「趙元俊」，現在使用的名字「趙震雄」其實是爸爸的名字，生日也是造假，2004年他以《馬粥街殘酷史》踏入電影圈，當時就開始使用「趙震雄」作為藝名，當時在節目中表示，是為了給自己新的開始，才會選擇改名。趙震雄以《Signal信號》、《信徒》、《暗殺》等作品，打造正面形象，還曾受邀擔任武官學校的宣傳大使，沒想到試圖掩蓋的過往仍一一被挖出，趙震雄所屬經紀公司Saram娛樂則回應，對於報導內容，正在確認真偽，隨後將發表聲明。