進黨台北市中正、萬華區議員擬參選人康家瑋，今（4）日上午與立法委員林楚茵前往萬華富民市場及第一果菜市場掃街拜票。在黨內初選競爭激烈的時刻，康家瑋以「在地生長」與「紮實基層行動」作為主軸，展現積極投入選戰的決心。康家瑋表示，能邀請到立委林楚茵同行，他深感榮幸。他指出，林楚茵平日關注公共議題，也曾撥冗支持國片推廣，在多個議題上展現對台灣本土價值的堅定立場。林楚茵先前也在萬華居住過，對在地有一定熟悉度，今日再次回到萬華第一線助講，令基層行程更具鼓舞意義。他強調，在此次新人參選者中，自己是唯一具備完整在地成長背景的候選人。他出生於南萬華的「加蚋仔」（寶興街一帶），成長於「堀江町」一帶，現居龍山寺周邊剝皮寮聚落，長年深耕地方社群。也因此，在走訪過程中獲得在地里長、宮廟及社團肯定。談到今日行程設定，他說明富民市場是自己從小與長輩採買的生活場域，一景一物皆有記憶。回到市場掃街，是希望親自向鄉親請益、尋求支持，也向地方展現回饋的初心。隨著選戰進入倒數階段，康家瑋表示，他將持續展現執行力與行動力：從兩個月前開始追垃圾車，到上月啟動路口拜票與市場掃街，採取「多點突破、全面接觸」的策略，期望在有限時間內最大化與選民的互動。