我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何欣純團隊公布「台中青純力培力營」的課程與講師陣容，將由立委蔡其昌，以「可以不要聊政治嗎？」為題開場。（圖／翻攝何欣純臉書，2025.12.05）

根據藍營最新內參民調，台中市40歲以下選民對民進黨支持度僅19%。獲民進黨徵召參選下屆市長的立委何欣純，將於年底舉辦「台中青純力培力營」，由受年輕人歡迎的立委蔡其昌，以職棒最強會長身分開場，其他講師包括以發言放冷箭聞名的陸委會副主委梁文傑、曾在台中參選立委的謝子涵，講師以新潮流系為主，英系的前蔡英文總統辦公室主任施克和也在列。藍營10月底針對台中市民政黨傾向進行調查，這份內參民調顯示，20歲至39歲的民眾，對民進黨、國民黨、民眾黨、時力、基進的支持度，分別是19%、16.1%、36.6%、1.9%、1.7%；40歲以上則是29.5%、33.3%、8.4%、2.2%、1.2%。顯見民眾黨在年輕族群有絕對優勢，國民黨和民進黨差距不大。日前民眾黨台中市黨部主委陳清龍向中央呈報，沒有合適的市長候選人；國民黨則是陷入楊瓊瓔和江啟臣之爭。為了搶年輕選票，提早開跑的何欣純，將於本月27、28日在翔園航太研習園區舉辦「台中青純力培力營」。根據何欣純團隊今（5）日公布的課程與講師陣容，將由立委蔡其昌以「可以不要聊政治嗎？」為題開場，從職棒最強會長身分，和青年朋友分享棒球故事與人生哲理。第二堂課是前蔡英文總統辦公室主任施克和，分享「政治幕僚的任務與實務」，讓有志投身公共事務的青年了解幕後的真實樣貌。其他講師以新潮流系為主，包括陸委會副主委梁文傑剖析「從兩岸與國安的政策解析」，帶領學員看懂國際局勢；前行政院副發言人謝子涵分享「台日地方創生經驗」，談有溫度的城市創生故事；民進黨新媒體中心主任阮俊達講「破解演算法邏輯：網路社群經營實戰教學」，用實際案例分析判讀、解析社群資訊。營隊鎖定18至40歲關心公共事務、期待參與城市治理與政策對話的青年參與。何欣純強調，舉辦「台中青純力培力營」的初衷，是促成不同領域的青年夥伴相互對話、激盪台中欣欣向榮新火花、將對城市的想像與熱情，轉化最實際的行動力。