好市多會員年費恐將調漲！美國、加拿大地區已於2024年9月率先調整，日本、韓國也在2025年5月跟進，讓不少台灣會員擔心「下一個就是台灣」。對此，好市多表示，會員費調整為全球性政策，「依過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，將主動通知會員」。
好市多會費要漲價了？官方認：全球政策
台灣好市多回應是否有調漲會費的規劃時表示，2024年9月起已在美國與加拿大調漲年費5美元，基本會員從60美元調至65美元、黑鑽卡從120美元調至130美元，（調漲會費）屬全球政策的一部分，至於台灣賣場是否跟進調漲會員年費，官方說明「感謝會員關心，好市多一向致力提供高品質商品與良好購物體驗，如各項服務有任何調整，皆會主動通知會員」。
事實上，早有不少消費者擔心萬物皆漲，會員費恐怕就是下一個調漲目標「我也覺得下一個漲的是會員費，韓國日本美國都漲了。」、「台灣的會員費漲是一定的，畢竟其他國家都在漲。」有會員也說，「今年沒漲會員費蠻驚訝的，因為一直有討論。」
好市多2025黑五購物節超熱！最搶手品項是它們
除了會費調漲議題外，2025年台灣好市多的黑五購物節剛劃下句點，各賣場湧入大量人潮，會員們深有同感。就有民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」提問，這波黑五搶購潮中，不分男女老少都在為衛生棉奔跑，「大家還記得曾經為了哪項商品在賣場裡狂奔嗎？」
貼文引發熱烈討論，網友列出歷代必搶清單五花八門，包括迪士尼拼圖、FILA老爹鞋、烤雞等；其中義美厚奶茶更被形容為「惡夢級搶購潮」。也有人分享曾一次扛走五個樂高行李箱。回顧過往戰績，松露巧克力、西雅圖極品拿鐵、義美厚奶茶等都是經典搶購品。
衛生棉更被形容為「兵家必爭之地」，常見會員一出手就是一大箱。網友也笑稱，好市多的特價魅力在於「本來就便宜，特價還會更低」，衛生紙、冷凍蔬菜等也都是熱門搶購品。有人更幽默建議：「好市多應該辦一場推車超滿比賽，一定很精彩。」
資料來源：好市多
