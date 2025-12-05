我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣洗腎人口居高不下，慢性腎臟病患者超過90萬人，而台灣腎臟醫學會今（5）日發布國內「早期腎病」年報，涵蓋了慢性腎臟病各分期資訊。但衛福部長石崇良表示，腎病的新發生率已經出現反轉，但高齡化、健保全額給付洗腎，還有國內照護品質較佳，5年存活率佳，因此洗腎人口目前可「緩緩維持住」，不會馬上下降，甚至可能往上。石崇良今日出席2025早期腎病年報發布記者會。他提到，台灣多年來每萬人口的洗腎人數是全球最高國家。他表示，但藉由一系列的介入，近幾年已趨近穩定。石崇良表示，洗腎的新發生率也開始出現反轉，出現往下的跡象「這是一個好現象」。不過，因為台灣的高齡化、透析治療健保全額給付，加上照護品質，讓整體5年存活率都在世界上名列前茅，也讓透析人數維持，不會馬上下降、甚至可能往上。石崇良指出，目前策略不只是重視透析病人的照顧品質，也希望可以早期介入，減緩慢性腎病進展至洗腎，甚至反轉。在策略上，腎臟病醫學會也共同擬定指引，包括一般人如何篩檢、多久要篩檢一次，從尿液、抽血檢查，可發現腎臟問題。至於糖尿病跟腎病息息相關。石崇良表示，最重要的是控制三高，因此從三高防治著手，也涵蓋慢性腎病的防治，結合健保用藥指引、生活習慣導入，加上數位照顧，如健保APP有風險分級、衛教等，可讓民眾端自我照護，不是只靠醫療。台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯提到，這是完整早期慢性腎臟病的全國登陸系統，全球首度由國家層級建置登錄資料。而三高為慢性腎病進展和惡化的重要風險因子，因此要如何進一步提升三高控制率，是不可忽視的重點。