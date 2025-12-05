我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛莉莎莎Threads定位被網友發現顯示在中國。（圖／Threads@goodalicia）

百萬網紅愛莉莎莎因敢言又直率的行事作風，話題滿滿，還吸引不少忠實粉絲，而她不久前宣佈到杜拜留學，還在Threads紀錄帶朋友遊杜拜的行程，不料昨（4）日竟被網友發現帳號定位顯示在中國，火速引發大量猜測，質疑她帳號是由中國操辦，留言區還慘遭洗版。而對此，愛莉莎莎也親自出面澄清，表示是因為在香港轉機帳號才會顯示在中國，無奈直呼「這樣都可以被獵巫」。愛莉莎莎在昨日PO出帶朋友於杜拜旅遊的貼文後，留言區突然出現大量網友曬出她帳號截圖，指出她的帳號顯示在中國，還有人質疑愛莉莎莎的帳號不是本人使用，而是由中國操辦，「所以帳號不是莎莎本人在用嗎？」、「說著自己是台灣人、發著杜拜的文，但是IP在中國」。但部分網友則認為她可能是在香港轉機，社群定位才會跟著改變。隨著討論度漸漸發酵後，愛莉莎莎本人也出面回應，留言反擊網友：「編故事大師你要不要去寫小說」，並證實自己在香港轉機，「我也很好奇，我當網紅這8年來從沒去過中國，我的帳號也沒有別人經營，是我自己經營的。不過我剛剛的確在香港轉機，連這樣都可以被拿出來獵巫，嗯…真有當年文革的作風」。愛莉莎莎在10月宣布到杜拜留學的消息，「我要在杜拜留學一個月，再複習一下我的英文，不然語言這種東西一陣子沒用就會退化」，愛莉莎莎也大讚杜拜的教學方式，「老師教得很好而且沒有廢話(果然杜拜一切都講求高效率)」。除了留學生活外，愛莉莎莎也有感而發，「現在經歷的所有不幸，都是在為後面的幸福鋪路！最近越來越有感覺這件事，因為近一兩年每次遇到超不爽的事，等到過了一陣子後，都會發現要是沒有發生那件超不爽的事，就不會發生後來超級爽的事，有聽得懂嗎？」樂觀態度引發稱讚。