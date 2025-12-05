我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長李四川昨（4）日鬆口談選舉，說只要登記初選就會請辭現職，而他和市長蔣萬安在議會備詢時，被狂問辭職一事，引蔣萬安一旁插話表示：「你們要考慮一下我的心情」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨指出，李四川要選新北，恐有3關要過：要爭取侯友宜支持，要和鄭麗文溝通，最後還得和黃國昌談，而這3關都不好過。吳子嘉昨在《董事長開講》表示，新北市副市長劉和然還在那邊跑，讓李四川現在有好幾個問題。劉和然的背後是新北市長侯友宜，侯友宜今天不答應的話，劉和然不敢退，這是第一個問題。還有，吳子嘉提到，李四川離開新北市已一段時間，現在要回去選新北，競總主任委員一定要找侯友宜。侯友宜如果不幫忙當主委，整個新北根本無法跑，所以李四川遇到的第一個困難就是要跟侯友宜合作，侯友宜若願意進來當主委，劉和然就會退掉了，反正新北要搞好。吳子嘉接著說，第二個就是要跟國民黨主席鄭麗文溝通，因為新北還是國民黨優先，所以要鄭麗文、侯友宜來支持李四川。這兩關都不好過，都是很難過的關。然後第三關，就是國民黨搞定了，再過來跟黃國昌談。黃國昌如果真的要選，就會變成三腳督，搞不好被民進黨撿到。千萬不要小看蘇巧慧，畢竟她當立委很多屆了。吳子嘉認為，李四川有3關要過，這3關如果過不了，新北市長就跟他沒有關係了。劉和然還在談「深度準備」，就是在等「老闆」一句話。